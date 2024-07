Dzisiaj, 12 lipca 2024 roku, sejm przyjął ustawę Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE). To świetna wiadomość dla nas wszystkich. Dzięki nowym przepisom, na lepsze zmieni się działanie rynku telekomunikacyjnego, a co za tym idzie, zwiększy to ochronę konsumenta.

W jaki sposób zyskamy na nowej ustawie?

Źródło: Depositphotos

Nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej, będzie nas lepiej chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami. Oferty będą bardziej przejrzyste, przez co łatwiej będziemy mogli je do siebie porównywać. W ten sposób każdy będzie mógł wybrać dla siebie to, co mu najbardziej odpowiada. Co więcej, użytkownicy usług prepaid będą mogli w łatwy sposób odzyskać swoje pieniądze z konta po zakończeniu umowy.

To jeszcze nie koniec pozytywów. W ramach bezpieczeństwa będzie również dostępna usługa Advanced Mobile Location (AML). Umożliwia ona precyzyjne lokalizowanie osób dzwoniących na numery alarmowe. Dzięki temu, nie będziemy musieli się martwić, że pomoc, której potrzebujemy, nie będzie w stanie nas znaleźć.

Kolejnym plusem jest to, że ustawa ograniczy ilość powstających elektrośmieci, a to za sprawą wspólnych, kompatybilnych ładowarek.

Istotne zmiany dla użytkowników

PKE przełoży się na wyeliminowanie wątpliwych opłat. Zasady naliczania dodatkowych płatności będą teraz prostsze do zrozumienia, co uniemożliwi operatorom nakładanie na konsumentów nieprzewidzianych opłat.

Uregulowane zostaną takie opłaty jak:

wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

rejestr jednostek samorządu terytorialnego,

związane z funkcjonowaniem na rynku komunikacyjni elektronicznej.

Regulacji ulegną również obowiązki:

informacyjne podmiotów działających na rynku,

dotyczące bezpieczeństwa sieci oraz usług,

związane z bezpieczeństwem państwa.

Za regulowanie dostępu do sieci telekomunikacyjnych będą odpowiadać decyzje obszarowe wydawane przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zastąpią one indywidualne pozwolenia. Ogólne obszarowe warunki oznaczają, że zmiany nie będą dotyczyć konkretnych firm jak dotychczas, tylko obowiązywać wszystkie jednostki na konkretnym terenie.

W nowym Prawie Komunikacji Elektronicznej pojawiają się szczegóły dotyczące: