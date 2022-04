Polska Policja zmienia malowanie radiowozów, będą lepiej widoczne

Nowe malowanie pojazdów Policji

Polska Policja średnio co kilka lat zmienia malowanie swoich pojazdów. Najpierw mieliśmy niebieskie radiowozy z białymi napisami, później na biało pomalowano całe drzwi, aż wreszcie pojawiły się obecnie najpopularniejsze - szaro-niebieskie barwy. W tym roku czeka nas kolejna zmiana i wcale nie będzie taka kosmetyczna na jaką wygląda. Oficjalnie nowe barwy zostaną zaprezentowane w przyszłym tygodniu podczas targów POLSECURE 2022 w Kielcach, ale już dzisiaj oficjalne konto Policji opublikowało pierwsze zdjęcie. Zmiany widoczne są bardzo wyraźnie, bo na nadwoziu pojawiło odblaskowe malowanie w kolorze żółtym, które z pewnością będzie rzucać się w oczy. Tym samym nasze radiowozy bardzo mocno upodobnią się do tych jakie możemy spotkać np. w Wielkiej Brytanii.

To jednak nie jedyne zmiany, nowe pojazdy będą miały też znacznie bardziej rozbudowane oświetlenie. Do tej pory było to 10 lamp LED, a w nowej wersji takich świateł ma być aż 30, w różnych punktach nadwozia. To również rozwiązanie, które ma poprawić widoczność samochodów w czasie interwencji, gdy aktywne są sygnały świetlne. Nowy wygląd radiowozów został oficjalnie zaakceptowany niemal 2 miesiące temu, ale do tej pory Policja nie publikowała żadnych zdjęć i planów związanych ze zmianą barw. Nie wiemy jeszcze kiedy samochody z nowym malowaniem wyjadą na drogi. Ta informacja powinna pojawić się w przyszłym tygodniu, podczas oficjalnej prezentacji. Można jednak bezpiecznie założyć, że nowe malowanie będzie wprowadzane sukcesywnie w ciągu najbliższych miesięcy, a może nawet lat.