W tej chwili w ofercie Apple mamy 3 komputery wyposażone w procesory M1, które posiadają 8 rdzeni CPU oraz 7 lub 8 rdzeni GPU. Nie jest to zbyt duża różnorodność, ale nie ulega wątpliwości, że to dopiero początek, tym bardziej, że M1 w modelu Mabook Air nie potrzebuje nawet aktywnego chłodzenia. Spodziewamy się, że większe modele komputerów, będą wyposażone w mocniejsze procesory, ale szczegóły wciąż nie są jasne. O procesorze wyposażonym w 12 rdzeni słyszałem już kilka miesięcy temu, teraz ponownie wraca w kontekście premiery dwóch nowych notebooków.

Wygląda na to, że w Apple już na przełomie marca i kwietnia zaprezentuje przynajmniej dwa nowe Macbooki. Pierwszy z nich ma być wyposażony w nową matrycę o przekątnej 14,1 cala i będzie całkowicie nowym modelem w ofercie Apple. Z tej okazji firma ma też wyraźnie zmienić design nowego komputera. Obecne modele z procesorami M1 są praktycznie identyczne jak i ich poprzednicy z układami Intela. Macbook Pro 14 będzie już mocniej przeprojektowany, głównie pod kątem nowego typu chłodzenia, które nie musi być tak wydajne jak w przypadku procesorów Intela. Nawet jeśli w obudowie pojawi się procesor wyposażony w 12 rdzeni. Co więcej spodziewamy się też nowego Macbooka Pro 16, który może mieć jeszcze mocniejszy procesor posiadający aż 16 rdzeni, choć na ten moment to bardziej myślenie życzeniowe. Niewiele zmieni się też prawdopodobnie po stronie GPU.

Jeszcze ciekawiej może być w kolejnych latach, choć wygląda na to, że Apple nie będzie śpieszyło się z zastąpieniem Intela w swoich najwydajniejszych maszynach. Według LeaksApplePro zapowiedź nowych stacjonarnych Maków Pro powinna pojawić się dopiero podczas WWDC 2022, czyli za około półtora roku. Apple planuje jednak dla nich wyraźnie mocniejsze procesory, które mogą mieć nawet 64 rdzenie. Jak dodamy do tego potencjalnie 1,5 TB pamięci RAM i 16 TB na dysku SSD to otrzymamy małego potwora, który może wywindować cenę do niebotycznych wartości. Warto jednak mieć na uwadze, że na tle M1 i jego 16 GB pamięci RAM, to musi robić wrażenie.

Hearing a few things about the next Mac Pro, development is in early stages so things could change:

– Releasing at WWDC 2022.

– Options of 16, 32 and 64 cpu cores.

– Up to 1.5TB of RAM.

– Up to 16TB SSD.

– I don’t know about graphics yet.

I’ll keep you updated.

— LeaksApplePro🎄 (@LeaksApplePro) January 1, 2021