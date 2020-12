Większy ekran oparty na nowej technologii, ale sam komputer może wcale nie zostać powiększony

Pierwszym co rzucać ma się w oczy w odświeżonych Macbookach będą niewątpliwie ekrany. Większe — bo Apple rzekomo miałoby pożegnać się z 13,3″ matrycami i powitać będące elementem plotek od dłuższego czasu 14,1-calowe ekrany. Co ważne: miałyby one być oparte na zupełnie nowej technologii — miniLED. O niej w produktach Apple także mówi się sporo już od dawna (zarówno w kontekście Macbooków, jak i iPadów), także można mieć nadzieję, że nareszcie doczekamy się jej nie w produktach.

Warto jednak zauważyć, że wielkość konstrukcji komputerów ma szansę się w ogóle nie zmienić. Małe laptopy Apple wciąż będą małe — a wszystko to za sprawą zmniejszania ramek wokół ekranu.

Co zmieni się wewnątrz nowych Macbooków?

Dotychczasowe plotki sugerują, że nowe Macbooki Pro 16″ miałyby doczekać się zestawu zmian wewnątrz — a te pociągnąć miałyby także zestaw nowości wśród ich mniejszych braci. Przede wszystkim chodzi o zarządzanie termiczne, w tym zupełnie nowe podejście do wentylatora, a także przemeblowana płyta główna , która pozwoli lepiej odprowadzać ciepło. A nie jest też wykluczone, że zmiany te będą bezpośrednio związane z nową baterią, która podziała jeszcze dłużej na jednym ładowaniu. No ale kto śledzi informacje na temat ostatniej linii komputerów z procesorami M1, ten wie jak fantastyczne wyniki osiągają nowe komputery na jednym ładowaniu. A skoro dostępne już teraz na rynku komputery mają Wi-Fi 6, to nie wyobrażam sobie, by w przyszłorocznych modelach mogło ich zabraknąć.