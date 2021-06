Lenovo pokazało nowe Chromebooki, ThinkPady oraz matę do bezprzewodowego ładowania laptopa

IdeaPad Flex 5i Chromebook (13”, 6) to również procesor Intel Core i5 11. generacji, podobnie jak większy model ma 8 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz dysk SSD o pojemności 512GB. Ekran to dotykowy IPS FullHD o przekątnej 13,3 cala oraz jasności maksymalnej 250 nitów. Komputer waży 1,35 kg i ma działać na jednym ładowaniu do 10 godzin.

Nowe akcesoria Lenovo

Firma postanowiła rozszerzyć portfolio swoich produktów o nową serię Lenovo Go. Pokazano parującą się z maksymalnie trzema urządzeniami myszkę Lenovo Go Wireless Multi Device Mouse oraz zestaw do ładowania Lenovo Go USB-C Wireless Charging Kit, który dzięki technologii Power-by-Contact jest w stanie naładować 13 i 14 calowe laptopy. Działa to dość specyficznie – specjalną matę podłącza się do ładowarki 45 lub 65, a odbiornik w postaci równie specjalnego paska przyczepiamy na spód komputera, a przewód do portu USB-C w laptopie. Dość dziwne rozwiązanie, ale może znajdzie swoich amatorów. Ale to nie wszystko…