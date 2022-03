Tego nie było na konferencji: oto nowe akcesoria Apple, które już możecie kupić. Tak: jest drogo

Nie wszystkie nowe produkty doczekały się wczorajszego wieczora "czasu antenowego". Do Apple Store trafił cały zestaw nowych akcesoriów - znamy też ich ceny. Jak zwykle - tanio nie jest.

Na wczorajszej konferencji Apple "Peek Performance" Apple zapowiedziało cały szereg nowości. Od najtańszego iPhone'a z 5G, przez iPada Air 5, na nowych komputerach Mac Studio kończąc. Było sporo nowości, ale w sklepie Apple Store jest ich jeszcze więcej. Dział z akcesoriami wzbogacił się o nowe warianty kolorystyczne etui oraz pasków do zegarków.

Oto nowe akcesoria Apple. Jak zwykle jest drogo, ale jak przystało na wiosenną premierę - jest też kolorowo

Skoro nowe produkty, to są też nowe akcesoria. iPad Air 5 generacji, o ile dobrze rozumiem, w kwestii samej bryły nie zmienił się w ogóle. Ale Apple nigdy nie przepuszcza okazji, by dorobić sobie na akcesoriach — dlatego ich Smart Folio za 399 złotych (nie, nie pomyliłem się) już czeka w Apple Store w kilku nowych kolorach, które będą perfekcyjnie pasować do nowych wariantów kolorystycznych tabletów. Wśród nich m.in. morski, ciemna wiśnia czy elektryczna pomarańcza.

iPhone SE także otrzymał dedykowane etui — i to zarówno w silikonowym, jak i skórzanym wariancie. Ten pierwszy dostępny jest za 179 złotych w czterech kolorach (kredowy róż, błękitna toń, północ oraz czerwony). Drugi wyceniono na 219 złotych - i zabrakło do wyboru pierwszego z wariantów kolorystycznych, które znalazły się w silikonowej ofercie.

Ale poza akcesoriami które są dedykowane nowym sprzętom — właściciele tych dostępnych już od jakiegoś czasu także nie zostali pozostawieni sami sobie. W sklepie pojawił się bowiem cały zestaw nowych wariantów kolorystycznych pasków do zegarków — i to właściwie w każdym możliwym wariancie. Nie ważne czy mowa o opasce Solo, plecionej opasce solo, pasku lub opasce sportowej czy tej od Nike — każda ma nowe warianty kolorystyczne. Cena? Od 199 złotych wzwyż - w zależności od modelu. Kolory? Dla mnie trochę za wesołe i zbyt krzykliwe, ale jestem przekonany że i one znajdą swoich entuzjastów.

iPhone 13 oraz iPhone 13 Pro (Max) poza tym że doczekały się nowego wariantu kolorystycznego samego smartfona, mają także pakiet nowych etui silikonowych (249 zł - nektarynka, eukaliptusowy, błękitna mgła, skórka cytryny). Rzecz jasna niezależnie od wyboru, ze wsparciem MagSafe.

Są też akcesoria o których wspomniano na konferencji - ale zapomniano powiedzieć ile będą kosztować. Zgodnie z oczekiwaniami: jest drogo

Podczas imprezy, gdy przedstawiano nowy komputer i monitor, wspomniano także o nowych wariantach kolorystycznych klawiatury Magic Keyboard z Touch ID i polem numerycznym, Magic Trackpadzie oraz Magic Mouse w wariantach czarnym. Prowadzący nie powiedzieli jednak nic o cenach — więc nadrobię za nich. Klawiatura kosztuje 999 złotych (tak, jeżeli chcecie czarne klawisze - musicie dopłacić 100 zł więcej), gładzik 749 złotych (tak, jeżeli wolicie czarny - musicie dopłacić 100 zł więcej), myszka zaś 499 złotych (tak, ona też jest o 100 zł droższa). Pozostawię ten "podatek od nowości" bez komentarza.