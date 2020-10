MS przygotował zestaw nowości dla Binga. Gigant chce powalczyć na rynku wyszukiwarek?

Rynek wyszukiwarek internetowych jest bezlitośnie zdominowany przez Google. To właśnie oni mogą poszczycić się zainteresowaniem na poziomie 92% — a tych mizernych osiem procent to pożywka dla całej reszty. Bing o którym dzisiaj mowa ma niespełna 3% udziału w rynku. Niewiele, ale gigant z Redmond się nie poddaje i stale coś tam dłubie przy swojej przeglądarce. Teraz postanowił zaserwować jej… rebrading. Chociaż nie wiem czy tak naprawdę ktokolwiek zwróci na to uwagę. A zmieniła się… nawet nazwa przeglądarki!

Już nie Bing, a Microsoft Bing — nowa nazwa dla przeglądarki giganta

Czy tak naprawdę nowa nazwa przeglądarki coś zmieni? No nie chce mi się w to wierzyć, ale najwyraźniej Microsoft chce zaznaczyć że to jest ich i tylko ich. Nie bardzo chce mi się wierzyć by użytkownicy rezygnujący z Google na rzecz tego produktu nie wiedzieli co biorą (w przeciwieństwie do tych uciekających z Messengera prosto w ręce WhatsAppa ;). Ale to bez znaczenia, bo Microsoft postawił na nową nazwę, która teraz obecna jest wszędzie. A wraz z nową nazwą nadeszło także odświeżone logo oraz nowa strona główna wyszukiwarki: