Stosunkowo niedawno przygotowaliśmy materiał, w jaki sposób można wykorzystać starsze modele smartfonów, które mogą zalegać Wam w szufladach. Niektórzy pozostawiają je jako telefon zapasowy, inni nie widzą sensu w pozbywaniu się kiedyś zakupionego za pełną kwotę urządzenia, które dziś kosztuje ułamek tego. I są też tacy, którzy zapominają o niektórych gadżetach.

Jak wykorzystać stare smartfony?

A warto o nich sobie przypomnieć i przywrócić do życia, bo pomysłów jest całkiem sporo. Jeżeli posiadaliście wcześniej smartfon Samsunga, to może się okazać, że producent rozwiąże ten problem za Was oferując specjalną aktualizację poprzez aplikację SmartThings. Wprowadza ona dwie specjalne nowe funkcje – pierwsza z nich odpowiada za wykrywanie konkretnego rodzaju dźwięku, a druga reaguje na poziom jasności w pomieszczeniu.