Nie jestem zwolennikiem słuchania muzyki w podróży (krótszej czy dłuższej) ze smartfona, choć oczywiście nie da się tego uniknąć. Wynika to przede wszystkim ze swobody i komfortu, ponieważ nie potrzebujemy żadnego dodatkowego urządzenia, ale jeden aspekt od zawsze odgrywał dla mnie pierwszorzędną rolę: zużycie akumulatora. Nie raz zdarzyło mi się dotrzeć na miejsce z konkretnym ubytkiem energii, ponieważ na trasie korzystałem z multimediów, a dobrze wiemy, że ciągłe podłączanie powerbanka nie jest komfortowym rozwiązaniem. Dla spokoju można sięgnąć po starszy telefon, zainstalować na nim aplikacje od takich usług jak Spotify, TIDAL, Deezer czy Apple Music, a także aplikacje od podcastów, wyposażyć go w dodatkową pamięć relatywnie niedużym kosztem (ceny kart pamięci na promocji bywają naprawdę niskie).

Kamerka internetowa

Jeśli nie posiadacie kamerki internetowej, a jej zakup to w tej chwili zbyt duży wydatek, to dzięki odpowiednim programom będzie można (prawdopodobnie) wykorzystać obecną w smartfonie kamerkę, którą podłączymy do dowolnego komputera i swobodnie ją ustawimy. Upewnijcie się tylko, czy Wasz model będzie mógł pełnić rolę kamerki i sprawdźcie, jakie oprogramowanie będzie do tego potrzebne.

Przenośne studio muzyczne

Na takim telefonie możemy mieć zainstalowane wszystkie programy, które są przydatne do tworzenia muzyki – dyktafon, miernik natężenia dźwięku, metronom czy stroik oraz aplikacje z samplami poszczególnych instrumentów. Jeżeli dołożymy do tego zestaw iRig będziemy mogli podpiąć nasz instrument bezpośrednio do smartfona, a dzięki specjalnej aplikacji, będzimy mogli nie tylko grać, ale i nagrywać nasze ścieżki z różnymi kombinacjami wzmacniaczy i efektów. Specjalna aplikacja do montażu dźwięku pozwoli zamienić nasz smartfon w przenośne studio nagrań. (autor porady: Krzysztof Rojek)

Obiekt nauki i eksperymentów

Nie każdy oczywiście będzie chętny do takich działań, ale jeśli mielibyście sprawdzać swoje siły jako deweloperzy czy hakerzy, albo po prostu macie ochotę rozkręcić jakiś telefon i przekonać się, czy dacie radę złożyć go z powrotem, to przecież nieużywany przez nikogo egzemplarz będzie najlepszym obiektem prób i błędów.