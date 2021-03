Najtańszy plan obecnie to ten za 35 zł, gdzie limit transferu wynosi teraz 6 GB. Dalej mamy plan za 55 zł z transferem 40 GB w miesiącu, za 75 zł ze 140 GB, podobnie jest w najdroższym za 85 zł (tutaj dochodzi dodatkowa karta SIM do włożenia do routera WiFi z dodatkowymi 150 GB).

Porównanie w tabelce

Oczywiście, przy tak różniej konstrukcji ofert u tych dwóch operatorów nie może zabraknąć tu tabelki porównawczej, gdzie całość będzie wyglądała bardziej przejrzyście.

Oferty na abonament Play vs Plus Play Plus Play Plus Plus Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 6 GB 4 GB 40 GB 24 GB 50 GB Dostęp do 5G brak brak jest brak jest Abonament 35,00zł 30,00zł 55,00zł 50,00zł 60,00zł

W pierwszej kolejności porównajmy tańsze opcje. W najtańszym planie Play daje teraz 6 GB transferu danych za 35 zł, a Plus 4 GB za 30 zł. W abonamencie za 55 zł w Play mamy już dostęp do 5G z limitem 40 GB, a w Plusie 5G mamy w planie za 60 zł z limitem 50 GB. Tak więc korzystniej wypada tutaj Plus.

Oferty na abonament Play vs Plus Play Plus Play Plus Plus Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 140 GB 72 GB 140 GB (+150GB) 100 GB 150 GB Dostęp do 5G jest brak jest jest jest Abonament 75,00zł 75,00zł 85,00zł 90,00zł 120,00zł

Jednak w droższych planach lepiej wygląda tutaj Play, i to zarówno pod względem cenowym jak i zawartości w postaci limitów transferu danych w każdym z planów. Czekamy teraz na ruch ze strony Orange i T-Mobile, u tych operatorów maksymalne limity transferu danych w ofertach na abonament głosowy wynoszą obecnie 70 GB w miesiącu.