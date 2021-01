Zestawienie najtańszych abonamentów w Orange, Play, i T-Mobile

Wraz z nową ofertą, Plus wypadł z tej półki cenowej za abonament głosowy. Aktualnie w Orange, Play i T-Mobile najtańszy plan kosztuje 35 zł. Dodatkowo, w tym przedziale zmieścimy po jednym abonamencie w Orange i T-Mobile, kosztującym 45 zł.

Oferty na najtańszy abonament Orange – Plan Mobilny 35 Orange – Plan Mobilny 45 Play SOLO S T-Mobile – XS T-Mobile – S Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS 0,20zł nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS 0,20zł nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 3 GB 7 GB 3 GB 3 GB 8 GB Dostęp do 5G brak brak brak jest jest Abonament 35,00zł 45,00zł 35,00zł 35,00zł 45,00zł

Zestawienie średnich abonamentów w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Tu już mamy całą czwórkę, z której Plus będzie najdroższy w tym przedziale. Orange, Play i T-Mobile cały czas oferują tu abonamenty za 55 zł, Plus podwyższa półkę do 60 zł miesięcznie, ale też i zwiększa transfer danych do 25 GB. Wcześniej Plus miał w tym przedziale abonament za 50 zł, ale z 12 GB transferu danych w miesiącu.

Oferty na średni abonament Orange – Plan Mobilny 55 Play SOLO M Plus Abonament T-Mobile – M Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 15 GB 20 GB 25 GB 15 GB Dostęp do 5G brak jest jest jest Abonament 55,00zł 55,00zł 60,00zł 55,00zł

Zestawienie drogich abonamentów w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Do tej pory segment ten nazywaliśmy najdroższymi abonamentami, teraz Plus przesunął tę granicę cenową. W Orange, Play i T-Mobile za 75 zł możemy korzystać z limitu 75 GB transferu danych w miesiącu, w Plusie z kolei za 90 zł miesięcznie ze 100 GB.

Oferty na drogi abonament Orange – Plan Mobilny 75 Play SOLO L Plus Abonament T-Mobile – L Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 70 GB 70 GB 100 GB 70 GB Dostęp do 5G jest jest jest jest Abonament 75,00zł 75,00zł 90,00zł 75,00zł

Zestawienie najdroższych abonamentów w Play i Plus

Na polu walki o klientów z najbardziej zasobnymi portfelami zostali na razie Play i Plus. Play udostępnia tu abonament za 85 zł, w którym możemy korzystać z 70 GB transferu danych w smartfonie i dodatkowo ze 150 GB na dodatkowej karcie SIM do routera.

Oferty na najdroższy abonament Play SOLO HOMEBOX Plus Abonament Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane Transfer danych 70 GB + 150 GB do routera 150 GB Dostęp do 5G jest jest Abonament 85,00zł 120,00zł

Plus za 120 zł daje tu tylko limit 150 GB do wykorzystania w smartfonie, z którego ewentualnie możemy uruchomić hotspota do innych urządzeń, czyli oferta wydaje się gorsza od tej w Play. Przynajmniej na razie, bez wątpienia w najbliższym czasie możemy się spodziewać zmiany oferty też i u pozostałych operatorów.

