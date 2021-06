Wyniki przenoszenia numerów

Skoro zaczęliśmy od wyników przenoszenia numerów, dla przypomnienia zerknijmy jak to wyglądało w całym 2020 roku (druga połowa 2019 roku wygladała podobnie).

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 314878 361403 46525 Play 504256 255331 -248925 Plus 256883 329796 72913 T-Mobile 259541 220732 -38809

Play w całym 2020 roku miał bilans minusowy przy przenoszeniu numerów na poziomie 248925 numerów, to daje ponad 60 tys. numerów na kwartał.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – I kwartał 2021 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 89642 120412 30770 Play 129230 76278 -52952 Plus 95741 77272 -18469 T-Mobile 69817 66983 -2834

Ten tragiczny bilans tylko nieznacznie zmniejszył się w I kwartale tego roku, kiedy to wyniósł prawie 53 tys. numerów. Operator musi teraz stanąć na głowie by odwrócić ten trend, stąd podejrzewam pojawiła się dziś nowa oferta dla przenoszących numer do tego operatora.

Nowa oferta Play dla przenoszących numer

W mojej ocenie to teraz najlepsza oferta na rynku dla przenoszących numer pomiędzy operatorami, przynajmniej w sytuacji jeśli decydujemy się na przeniesienie więcej niż jednego numeru, a tak często przecież bywa.

Aktualnie, w przypadku nowych umów na abonament w Play w każdym abonamencie – Play SOLO M, Play SOLO L oraz Play HOMEBOX każdy dodatkowy numer na koncie kosztuje 35 zł i to się nie zmienia.

Co w przypadku, gdy przenosimy numery od konkurencji do Play? Operator obniża tu cenę za każdy kolejny numer o 10 zł do 25 zł. Niezależnie od wysokości abonamentu dla numeru głównego.