Gorące premiery Apple. Oto urządzenia, które trafią do nas wiosną

Apple stale zaskakuje nas premierami. Już wiosną do sprzedaży ma trafić nowy zestaw urządzeń spod ich ręki: co tym razem przygotowuje dla nas gigant z Cupertino?

Wygląda na to, że Apple zakończyło swoją gorączkę premier na ten rok. Wielu użytkowników jest zawiedzionych brakiem produktów na które czekali miesiącami, ale spokojnie. Wiosna zapowiada się niezwykle emocjonująco w wydaniu Apple -- oto cztery urządzenia, które wtedy mają trafić do sprzedaży!

Premiery Apple: wiosna 2025

iPhone Se 4. generacji

Najtańszy iPhone od samego początku budził ogrom emocji. Nie da się ukryć, że najbardziej udanym w tej serii była pierwsze generacja sprzętu, która mimo zachowania starej obudowy, oferowała w niższej cenie to samo, co iPhone 6S. Co więcej: pojawiła się raptem kilkanaście tygodni po premierze flagowego sprzętu.

fot. Kamil Świtalski

Ostatnie plotki sugerują, że Apple w iPhone SE 4. generacji planuje powrót na szczyt -- i całkowite odświeżenie urządzenia. Nowy smartfon ma nie tylko porzucić przycisk Początek i być oparty na konstrukcji iPhone 14, ale także w niższej cenie zaoferować wszystko, czego oczekują użytkownicy. Poza Face ID zaoferować miałby także ładowanie za pośrednictwem USB-C, lepszy ekran, a także dostateczną ilości pamięci RAM która pozwala cieszyć się dobrodziejstwem (niedostępnego w Polsce) Apple Intelligence.

iPad 11 - najtańszy iPad w odświeżonej wersji

Najtańszy iPad cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Z dotychczasowych informacji wynika, że po dwóch latach Apple odświeży swój najpopularniejszy z tabletów -- a głównym powodem ma być chęć dodania wsparcia Apple Intelligence. Sprzęt ma oferować układ A18 i więcej pamięci RAM. Poza tym nie spodziewamy się tam żadnych większych zmian.

MacBook Air z nowym układem M4

Jesień była czasem dla odświeżenia linii komputerów iMac, Mac Mini oraz MacBook Pro. Wiosna ma być czasem, w którym to MacBooki Air dostaną swoich pięć minut -- i doczekają się nowej wersji z układami M4. Podobnie jak w iPadach: nie spodziewamy się tam jednak żadnych większych zmian związanych czy to z wyglądem urządzenia, czy też konkretnymi funkcjami. Zmiany czekają nas przede wszystkim w środku -- co dla wielu może okazać się mało kuszącą opcją na czekanie do nowej generacji. Tym bardziej, że wraz z zeszłotygodniową premierą, Apple zaserwowało 16 GB pamięci RAM w podstawowej edycji modeli z procesorami M2 oraz M3 bez podnoszenia ich ceny!

iPad Air z drobnymi nowościami, także w środku

Ostatnią z premier których spodziewamy się wiosną 2025 jest nowy iPad Air. Ten -- podobnie jak iPad 11 generacji oraz MacBook Air prawdopodobnie nie doczeka się żadnych większych zmian w samej konstrukcji. Zmienić ma się jednak jego wnętrze -- nowy układ który będzie stanowił serce tabletu, a także nowe akcesoria. Z dotychczasowych przecieków wynika, jakoby tablet miał się doczekać zupełnie nowej klawiatury Magic Keyboard.