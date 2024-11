Najpopularniejsza funkcja lokalizatora staje się jeszcze lepszą. Oto jak teraz działa!

Lokalizatory AirTag są bez wątpienia jednymi z najpopularniejszych lokalizatorów na świecie. Produkty Apple cieszą się niesłabnącą popularnością -- i choć wraz ze wzrostem ich popularności pojawiło się sporo kontrowersji, to w gruncie rzeczy jest to naprawdę solidnie działający produkt. A po implementacji opcji, które utrudniają życie stalkerom i informują użytkowników o tym, że ktoś ich śledzi -- stały się one znacznie bezpieczniejsze w użyciu.

Jednym z najpopularniejszych zastosowań lokalizatorów jest śledzenie naszych bagaży. Jeżeli linie lotnicze choć raz zgubiły wasze rzeczy, to prawdopodobnie poznaliście już moc AirTagów i śledzenia walizek. W najnowszej wersji iOS Apple czyni tę opcję jeszcze wygodniejszą w użyciu. Zmiany w systemie nieco zmieniają zasady gry.

Źródło: Depositphotos

AirTagi będą jeszcze wygodniejsze do śledzenia walizek

Jak informuje serwis MacRumors, w najnowszej becie systemu iOS 18.2 pojawiła się nowa opcja w aplikacji "Znajdź mój". Pozwala ona na wygenerowanie odnośnika z lokalizacją przedmiotu i udostępnienie go wszystkim -- nie tylko zaufanym kontaktom. W przypadku użytkowników sprzętów Apple'a -- odnośnik ten przeniesie nas bezpośrednio do aplikacji "Znajdź mój". Jeżeli zaś zostaną uruchomione na innych sprzętach, otwarta zostanie mapa w formie strony internetowej, gdzie można będzie podejrzeć lokalizację przedmiotu.

Utworzone w ten sposób odnośniki będą domyślnie aktywne przez tydzień -- po tym czasie przestaną działać. Przestaną też działać w chwili, gdy zgubiony przedmiot trafi z powrotem w nasze ręce. Co ciekawe: Apple daje możliwość podejrzenia ile osób kliknęło link i śledziło lokalizację przedmiotu.

Źródło: Depositphotos

Pozornie prosta opcja, która otwiera wiele nowych możliwości

Na pierwszy rzut oka to dość niepozorna opcja. Ale to właśnie dzięki niej udostępnianie lokalizacji przedmiotów stanie się łatwiejsze niż kiedykolwiek, bez problemu będziemy mogli je udostępnić chociażby pracownikom linii lotniczych, by pomóc sprawnie odnaleźć nasze zguby. Albo znajomym i rodzinie, których nie mamy dodanych do zaufanych kontaktów. W ten sposób lokalizatory AirTag staną się jeszcze bardziej praktyczne w użyciu.

Niepozorny gadżet dzięki aktualizacji oprogramowania w iPhone'ach regularnie dostaje nowe opcje. Poza wspomnianymi już utrudnieniami dla stalkerów, w ubiegłym roku po raz pierwszy otrzymaliśmy możliwość udostępniania lokalizacji AirTagów kilku kontaktom. Teraz opcje z nimi związane stają się jeszcze bogatsze i bardziej dopracowane, co pozwala na bardziej efektywne użycie lokalizatorów na co dzień.