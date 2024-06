Dysk Google to jedna z tych usług do przechowywania plików w chmurze, z której na co dzień korzysta wielu z nas. Jest banalnie prosta w obsłudze, dostępna niezależnie od platformy, a przy okazji bardzo wygodna.

Co więcej: Google dokłada wszelkich starań, by zsynchronizować ją z całym szeregiem swoich innych narzędzi, a po drodze dokłada tam także zupełnie nowe funkcje. Tak sprawy mają się ze skanerem dokumentów. Rzeczą, która trafiła tam stosunkowo niedawno — ale niemalże od początku przypadła do gustu użytkownikom. Nareszcie nie muszą oni bowiem sięgać po zewnętrzne aplikacje by w mig stworzyć wysokiej jakości skany dokumentów, które następnie mogą posłać dalej. Owszem — w sklepie z aplikacjami jest ich bez liku, ale warto mieć na uwadze, że tutaj nie musimy przejmować się instalacją dodatkowego oprogramowania, a wszystko zrobimy w aplikacji, którą lwia część z nas ma od dawna zainstalowaną na naszych smartfonach.

Źródło: https://www.androidauthority.com/google-drive-save-scanned-document-as-jpeg-apk-teardown-3449048/

Dysk Google z jeszcze lepszym skanerem dokumentów. Oto co się zmieni

Skaner dokumentów w obecnej formie ma jednak sporo ograniczeń — a największym z nich dla wielu jest konieczność korzystania z jednego słusznego rozszerzenia plików: PDF. Jak poinformowała jednak redakcja serwisu Android Authority, niebawem może się to zmienić. W śladzie kodu najnowszej wersji aplikacji (v2.24.227.0) dopatrzono się bowiem informacji, jakoby wkrótce skaner doczekał się zapisu plików także w formacie *.jpeg. Najwyraźniej więc każdą stronę która dotychczas była przechowywana jako PDF, będziemy mogli zapisać w nowym formacie — co więcej. Otrzymamy także opcję wyboru jakości samego dokumentu.

To nie jest tak, że będzie to super innowacyjna opcja na tle innych aplikacji będących skanerami. Tym razem jednak będzie ona niezwykle wygodna — a to jest największym asem w rękawie modułu wbudowanego bezpośrednio w oprogramowanie, które wszyscy od dawna mamy w naszych smartfonach i tabletach.