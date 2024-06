Mapy Google wkrótce zmienią ważną opcję. Oto co zrobić by nie stracić danych

Mapy Google od lat pozostają ulubieńcami publiczności. Darmowe mapy z ogromną bazą informacji, darmową nawigacją — i do tego dostępne na każdej platformie. Jeżeli nie w formie dedykowanej im aplikacji, to po prostu w przeglądarce. Dlatego raczej nikogo nie dziwi ich popularność i uznanie wśród szerszego grona.

Google regularnie coś zmienia, coś przestawia i coś podkręca w temacie. Teraz firma porzuca wsparcie dla przechowywania historii naszej lokalizacji w chmurze, która od lat była tam przechowywana. Jeżeli lubicie więc powracać do odwiedzanych lokacji, warto wiedzieć że Oś czasu w Mapach Google niedługo zmieni zasady działania.

Oś czasu w Mapach Google na nowych zasadach. Od teraz informacje przechowywane będą wyłącznie lokalne

Z troski o użytkowników, Mapy Google przestaną przechowywać informacje i historii naszej lokalizacji w chmurze. Wszystkie one będą dostępne wyłącznie lokalnie. Chodzi o to, by niepowołani użytkownicy nie mogły sprawdzić naszej lokacji gdy, na przykład, będą mieć dostęp do naszego urządzenia gdzie jesteśmy zalogowani kontem Google. Ot, chociażby tabletu czy komputera.

Ważna informacja jest taka, że od teraz wszystkie te informacje składowane bedą wyłącznie na naszym urządzeniu. Jeżeli zależy ci na zachowaniu pełnej historii, możesz ją pobrać do pamięci swojego urządzenia. Szczegóły związane z zarządzaniem Osią czasu — tym jak ją aktywować, deaktywować i jak pobrać nasze dane znajdziecie na oficjalnej stronie pomocy Google.