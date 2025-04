NotebookLM z funkcją Audio Overviews w języku polskim

Jednym z projektów realizowanych w ramach Google Labs jest NotebookLM, narzędzie zaprojektowane jako osobisty asystent badawczy AI. Gigant ogłosił właśnie znaczącą aktualizację tej aplikacji, wprowadzając obsługę ponad 50 języków dla popularnej funkcji Audio Overviews, która wspiera od teraz również język polski.

Czym jest NotebookLM?

NotebookLM to eksperymentalna aplikacja od Google, która funkcjonuje jako zaawansowany notatnik i asystent badawczy, wykorzystujący możliwości sztucznej inteligencji. Głównym celem narzędzia jest pomoc użytkownikom w głębszym zrozumieniu i efektywniejszym wykorzystaniu posiadanych przez nich materiałów źródłowych. Użytkownicy mogą przesyłać do aplikacji różnorodne dokumenty – od notatek i artykułów, przez raporty badawcze, aż po dłuższe teksty. NotebookLM analizuje te treści, umożliwiając nie tylko ich podsumowanie, ale także zadawanie pytań dotyczących zawartych w nich informacji, identyfikowanie kluczowych tematów czy generowanie nowych pomysłów w oparciu o dostarczone źródła.

Istotną cechą aplikacji jest jej zdolność do "uziemiania" odpowiedzi wyłącznie w treściach dostarczonych przez użytkownika, co minimalizuje ryzyko generowania nieprawdziwych informacji (tzw. halucynacji AI). Jedną z wyróżniających się funkcji jest Audio Overviews. Potrafi ona przekształcić pisemne materiały źródłowe w angażujące, konwersacyjne podsumowania audio, przypominające format podcastu. Do tej pory funkcja ta dostępna była tylko w języku angielskim, ale teraz dodano obsługę 50 nowych języków, w tym również polskiego. Wszystko to dzięki wykorzystaniu natywnego wsparcia dla audio w zaawansowanym modelu Gemini.

Wraz z aktualizacją wprowadzono również nową opcję "Język wyjściowy" ("Output Language") w ustawieniach NotebookLM. Pozwala ona użytkownikom precyzyjnie określić język, w którym mają być generowane nie tylko przeglądy Audio Overviews, ale również odpowiedzi tekstowe w interfejsie czatu. Ustawienie to można dynamicznie zmieniać w dowolnym momencie, co znacząco ułatwia pracę nad wielojęzycznymi projektami, tworzenie materiałów edukacyjnych dla zróżnicowanych grup odbiorców lub po prostu studiowanie treści w preferowanym języku.

Przełamywanie barier językowych

Rozszerzenie możliwości językowych Audio Overviews ma fundamentalne znaczenie dla zwiększenia dostępności informacji. Umożliwia użytkownikom efektywne przyswajanie wiedzy z materiałów źródłowych napisanych w językach, których mogą nie znać biegle. Google ilustruje to przykładem nauczyciela przygotowującego materiały o lesie deszczowym Amazonii – może on dostarczyć uczniom różnorodne źródła, takie jak portugalski film dokumentalny, hiszpański artykuł naukowy i anglojęzyczne raporty. Uczniowie, korzystając z NotebookLM, mogą przesłać te pliki i wygenerować syntetyczne podsumowanie audio obejmujące kluczowe wnioski we własnym, preferowanym języku. Ta zdolność aplikacji do integrowania informacji ponad barierami językowymi demokratyzuje dostęp do wiedzy.

Przedstawiciele Google Labs podkreślają, że obecna implementacja wielojęzycznych Audio Overviews jest wczesną wersją tej funkcjonalności. Aplikacja NotebookLM będzie nadal rozwijana i udoskonalana w oparciu o zbierane od użytkowników opinie i sugestie. Celem jest stworzenie jeszcze potężniejszego narzędzia wspierającego proces uczenia się, badań i twórczego myślenia.