Gemini w Wiadomościach Google – nowy asystent w Twoich SMS-ach!

Gemini w Wiadomościach Google to nowy sposób na interakcję ze sztuczną inteligencją bezpośrednio w komunikatorze. Tak, tym samym, z którego wysyłamy SMS-y na Androidzie. Sprawdź, jak korzystać z tej funkcji, do czego się przyda i jakie są jej ograniczenia.

Gemini w Wiadomościach Google

Kiedyś SMS-y służyły głównie do umawiania się na spotkania i przesyłania krótkich informacji. Teraz, dzięki RCS i sztucznej inteligencji, konwersacje w Google Messages wchodzą na nowy poziom. Google ma przecież Gemini, czyli chatbota AI, który może pomóc w pisaniu wiadomości, planowaniu wydarzeń, a nawet w wymyślaniu tematów do rozmów. Brzmi ciekawie? Sprawdźmy, co to właściwie oznacza dla użytkowników Androida i czy AI jest nam naprawdę potrzebne w komunikatorze.

Co to jest Gemini w Google Messages?

Gemini to sztuczna inteligencja, którą Google integruje ze swoimi różnymi usługami. Rozwiązanie trafiło także do aplikacji Wiadomości Google (Google Messages), co oznacza, że możesz porozmawiać z AI bezpośrednio w oknie czatu. W praktyce oznacza to, że zamiast samodzielnie wymyślać wiadomości do znajomych czy zastanawiać się, jak coś napisać, możesz poprosić Gemini o podpowiedź. Brzmi nieco przerażająco, ale to tylko jeden z pomysłów na to, jak AI może sprawdzić się w aplikacji do pisania SMS-ów. Gemini potrafi też pomóc w organizowaniu wydarzeń, planowaniu posiłków czy nawet podsuwać ciekawe pytania na niezręczne spotkania towarzyskie. Brzmi jak mała (momentami nieco przerażająca) rewolucja? Na pewno – ale jest też kilka haczyków, o których warto wiedzieć.

Jak uruchomić Gemini w Google Messages?

Zanim zaczniesz rozmawiać z Gemini, musisz spełnić kilka warunków. Oto one:

Musisz mieć telefon z Androidem .

. Język systemowy musi być ustawiony na jeden z obsługiwanych (najlepiej angielski, bo na razie inne języki mogą nie działać idealnie).

Musisz mieć najnowszą wersję Wiadomości Google (zaktualizujesz ją w Google Play).

(zaktualizujesz ją w Google Play). Twoje Konto Google musi być kontem osobistym , a nie np. służbowym czy zarządzanym przez Family Link.

, a nie np. służbowym czy zarządzanym przez Family Link. Musisz mieć włączone RCS , czyli nowocześniejszy zamiennik SMS-ów.

, czyli nowocześniejszy zamiennik SMS-ów. I na koniec – musisz mieć ukończone 18 lat.

Jeśli spełniasz te wymagania, możesz otworzyć Google Messages, kliknąć „Nowa wiadomość” i wybrać Gemini. Gotowe – możesz zacząć czat!

Co potrafi Gemini w Google Messages?

Gemini w Wiadomościach Google to nie tylko chatbot. To asystent, który może realnie pomóc w codziennych rozmowach. Oto kilka przykładów:

Nie wiesz, jak napisać do znajomego, z którym dawno nie rozmawiałeś? Poproś Gemini o stworzenie krótkiej wiadomości.

Poproś Gemini o stworzenie krótkiej wiadomości. Planujesz romantyczną kolację, ale nie masz pomysłu na menu? AI może podsunąć Ci trzydaniowy plan, uwzględniając np. dietę wegetariańską.

AI może podsunąć Ci trzydaniowy plan, uwzględniając np. dietę wegetariańską. Idziesz na spotkanie, gdzie nikogo nie znasz? Gemini może podsunąć kilka neutralnych tematów do rozmowy, żeby przełamać pierwsze lody.

Oczywiście warto zweryfikować podpowiedzi przed ich wysłaniem. To w końcu tylko bot AI...

A co z prywatnością?

Tu pojawia się istotna kwestia – czaty z Gemini nie są szyfrowane end-to-end. Oznacza to, że Google może mieć do nich dostęp i analizować ich treść. Jeśli więc liczysz na pełną prywatność, nie używaj tej funkcji do przesyłania wrażliwych danych.

Dodatkowo nawet jeśli wyłączysz zapisywanie aktywności w aplikacjach Gemini, Google i tak może przechowywać historię rozmów przez 72 godziny – rzekomo po to, by poprawiać działanie usługi. Warto mieć to na uwadze.

Jak usunąć rozmowy z Gemini?

Jeśli nie chcesz, żeby Twoje rozmowy z AI zostawały w Wiadomościach Goole, masz dwie opcje:

Usuń cały czat z Gemini w Wiadomościach Google – wystarczy wejść w konwersację, kliknąć menu i wybrać „Usuń rozmowę”. Usuń konkretne wiadomości w Gemini Apps Activity – jeśli wolisz usunąć pojedyncze wiadomości, musisz wejść na stronę gemini.google.com, przejść do sekcji „Aktywność” i tam skasować wybrane wpisy.

Pamiętaj jednak, że usunięcie rozmowy w jednym miejscu nie zawsze oznacza, że zniknie ona z backupów Google czy innych urządzeń.

Czy warto korzystać z Gemini w Google Messages?

Podsumowując – Gemini w Wiadomościach Google to ciekawy dodatek, który może ułatwić życie. Kwestia prywatności pozostaje jednak otwartym tematem, a brak szyfrowania end-to-end może odstraszać bardziej świadomych użytkowników. Jeśli lubisz testować nowości i chcesz mieć asystenta AI pod ręką, warto dać tej funkcji szansę.