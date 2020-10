Volkswagen ID.3 podbił wynik we wrześniu

Wyniki sprzedaży samochodów w Norwegii były we wrześniu wręcz rewelacyjne, bo o ponad 40% wyższe niż w analogicznym okresie w poprzednim roku. To miła odmiana po tym, co zafundowała nam pandemia koronawirusa, która położyła sprzedaż w 2. kwartale 2020 roku. Trzeba jednak pamiętać, że ogromny wpływ na ten wynik miał Volkswagen, który rozpoczął dostawy ID.3. Na placu norweskiego importera już od jakiegoś czasu czekało na klientów blisko 2000 modeli ID.3 1st zamówionych w przedsprzedaży. Do klientów trafiły dopiero we wrześniu z powodu problemów z oprogramowaniem, które dopiero ostatnio zostały naprawione.

Mimo to warto docenić aut elektryczny, po raz pierwszy ich sprzedaż przekroczyła udział na poziomie 60%, było to dokładnie 61,4%. Oznacza to, że z 15 552 sprzedanych samochodów, aż 9560 miało napęd elektryczny i do tej liczby nie wliczamy hybryd typu plug-in, które dołożyły 3129 pojazdów, czyli kolejne 20,1% udziału w rynku. Tym samym zanotowano też rekordowo niską sprzedaż aut z napędem tradycyjnym, która spadła do około 10%. Doskonale ten spadek pokazuje poniższy wykres.