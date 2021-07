Jest na świecie kilka marek smartfonów, do których mam nieukrywany sentyment. Wśród nich jest oczywiście Nokia (bo to był mój pierwszy telefon w ogóle), Sony (bo Sony-Ericsson) czy LG (bo P500 to był mój pierwszy smartfon). Jednak dziś, pod naporem firm z Państwa Środka, większość moich ulubionych marek od dawna chwieje się w posadach i powiedzieć, że ich pozycja na rynku jest zagrożona, to jak nie powiedzieć nic. LG wszak już na nim nie ma, a Sony balansuje na granicy. Nokia natomiast miała dobry start po powrocie i takie modele jak Nokia 8 z pewnością zostaną zapamiętane jako bardzo udane konstrukcje. Potem jednak zaczął się mocny spadek i np. Nokia 8.3 w niczym nie przypominała już swojego poprzednika. Mocno liczyłem na to, że nowy start odmieni oblicze Nokii, ale niestety – równia pochyła zamieniła się w pionowy spad, a producent w nowych smartfonach popełnił prawie każdy możliwy błąd. Kiedy dotrze się do dna, większość postanawia się od niego odbić. Tymczasem Nokia wyciąga saperkę i zaczyna kopać głębiej.

Nokia XR20 – czym ten smartfon w ogóle jest?

W przypadku normalnego smartfona w tym miejscu widniałaby jego pełna specyfikacja. Jednak XR20 to nie jest normalny telefon. Zacznijmy jednak od plusów. Przede wszystkim, trzeba pochwalić Nokię za eksplorowanie nowych terenów. XR20 to wzmocniona wersja… tak, zgadliście, Nokii X10 (tutaj o nowym portfolio Nokii). Wzmocniona, co oznacza certyfikat odporności MIL-STD-810H, Gorillę Glass Victus, a smartfon ma wytrzymać upadek z 1,8 m na beton. Najwyraźniej wytrzymuje też starcie z piłką, co pokazuje reklama z Roberto Carlosem.