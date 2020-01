Na ten telefon będę czekał szczególnie niecierpliwie. Nadchodzi „składak” od Nokii

A dokładniej: Nokia oraz HMD Global. Bez tego drugiego podmiotu nie byłoby żadnego „nowego” telefonu z brandingiem Nokii. To właśnie HMD Global odpowiada bezpośrednio za produkcję urządzeń, natomiast wspólnymi siłami – Nokia i HMD Global pracują nad projektami każdego modelu. Wiele wskazuje na to, że na deskach kreślarskich pojawiły się już takie konstrukcje, które zakładają użycie elastycznego wyświetlacza. Jak wskazuje Nokiamob, powołując się na własne źródła, „składak” od Nokii miałby pojawić się albo jeszcze w tym roku, albo na początku 2021.

Pierwszy prototyp odnoszący się do projektu „składanego” smartfona miał zostać ukończony już w połowie roku 2019 przez HMD Global. Możliwe więc, że zobaczymy choćby zapowiedź takiej konstrukcji w trakcie nadchodzących targów MWC. W branży wiele mówi się o tym, że te targi mogą być bardzo owocne, jeżeli chodzi o elastyczne ekrany i „składane” smartfony. Nie tylko Nokia szykuje się do ofensywy w gronie takich konstrukcji. Tutaj trzeba się spieszyć, bo taki Samsung jest już po udanej premierze Folda i na pewno zaatakuje rynek kolejnymi urządzeniami z elastycznymi ekranami. I będzie to już druga iteracja w przypadku tego producenta. Czym dalej będą posunięte prace u Samsunga w kontekście takich konstrukcji, tym doskonalsze będą urządzenia wykorzystujące elastyczne ekrany. Rynek nie może pozostać z tyłu w tym temacie. Nie dziwne więc, że ostatecznie i fiński duet postanowił coś w tej materii zrobić.