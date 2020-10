„The Economist” dotarł do informacji, według których PKN Orlen miałby rozpocząć rozmowy z niemiecką grupą VGP o przejęciu należącej do nich Polska Press Grupy, właściciela 20 regionalnych dzienników. Między innymi Gazety Wrocławskiej, Gazety Lubuskiej, Dziennika Bałtyckiego, Gazety Krakowskiej, Głosu Wielkopolski czy Dziennika Łódzkiego, a więc są to tytuły z zasięgiem całego kraju. W większości są to gazety z małym nakładem, ale codziennie docierają do mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi, czyli do odbiorców będących twardym elektoratem partii rządzącej.

W ten sposób, razem z przekazem telewizji publicznej TVP i radiowym Polskiego Radia uzyskają kolejne źródło dotarcia do nich, które tylko wzmocni ich jedyny słuszny przekaz. Tak więc, tuba propagandowa urośnie, a tym samym wolność niezależnych mediów w Polsce może być poważnie zagrożona. Najgorsze i jednocześnie przerażające jest to, że to może się udać i to w bardzo krótkim czasie, tylko takim jednym przejęciem.

Źródło: Business Insider Polska.