Ringier Axel Springer przejmuje No Fluff Jobs. Ogłoszenia o pracę w IT żyłą złota?

Portal No Fluff Jobs powstał w 2014 roku i jako pierwszy serwis z ogłoszeniami o pracę w branży IT wprowadził obowiązkowe widełki w ofertach zatrudnienia. Dziś Grupa Ringier Axel Springer Polska ogłosiła przejęcie większościowego pakietu udziałów w tym serwisie.

Po raz pierwszy Grupa Ringier Axel Springer Polska zainwestowała w portal No Fluff Jobs w 2018 roku, kiedy to przejęła od właściciela serwisu 44% udziałów. Od tego czasu do dziś intensywny rozwój serwisu pozwolił na zwiększenie przychodów aż trzynastokrotnie.

Mark Dekan, CEO Grupy Ringier Axel Springer Polska:

Cieszę się, że po czterech latach dobrej współpracy udało nam się zrobić kolejny krok. Razem z założycielami firmy, Magdaleną Gawłowską-Bujok i Tomaszem Bujokiem, planujemy przenieść firmę na kolejny poziom międzynarodowego rozwoju. Chcemy zbudować silną platformę z ofertami pracy IT na dynamicznym i rosnącym globalnym rynku profesjonalistów IT.

Można więc śmiało powiedzieć, że to żyła złota, choć wymagała przez te lata olbrzymiego zaangażowania w rozwój tego serwisu przez cały zespół pracujący w No Fluff Jobs.

Tomasz Bujok, Współzałożyciel i CEO No Fluff Jobs:

Każdego dnia 130 pracowników No Fluff Jobs ciężko pracuje, aby wdrożyć najwyższe standardy rekrutacji IT w pięciu krajach europejskich. Teraz nadszedł czas, aby No Fluff Jobs stał się międzynarodowym liderem w dziedzinie rekrutacji IT. Cieszymy się, że możemy kontynuować udaną współpracę z Grupą Ringier Axel Springer Polska, która pozwoli nam szerzyć wartości No Fluff Jobs na arenie międzynarodowej.

Nowa umowa, która została właśnie podpisana przez Grupę Ringier Axel Springer Polska i No Fluff Jobs przewiduje przejęcie przez Grupę pakietu większościowego udziałów wynoszącego 70%. Wraz z tym przejęciem Ringier Axel Springer zapowiada dalszą ekspansję międzynarodową serwisu No Fluff Jobs.

Ringier Axel Springer to jednocześnie właściciel ponad 20 marek takich jak: Przegląd Sportowy, Onet, Fakt, Business Insider, Newsweek, Forbes, Ofeminin i Noizz, Skąpiec i Opineo czy Jak Dojadę.

Źródło: Grupa Ringier Axel Springer Polska.