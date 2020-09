Oto jak działają gangi Night City. Poznaliśmy też minimalne wymogi sprzętowe gry!

Zbudowanie od podstaw Night City bazując na lokacji z papierowego RPG to złożony i skomplikowany proces. Niemniej – CD Projekt RED podjęło się tego wyzwania, a ich głównym celem było stworzenie miasta, które równie dobrze mogłoby istnieć w rzeczywistym świecie. Przebadali więc wiele portowych lokacji, aby zobaczyć, co je charakteryzuje i jakie mechaniki w grze ludzie uznają za zgodne z rzeczywistością. Wszystko, nawet pojedyncze śmieciu wyrzucone na ulice, ma swoje miejsce w tym świecie i służy polepszaniu immersji gracza. To, na co jednak warto zwrócić uwagę, to to, że oprócz designu poziomów kluczowe w zachowaniu immersji jest to, jak miasto żyje. Dlatego też dużo pracy poświęcono, by postacie niezależne oddawały klimat miasta z dystopijnej przyszłości. Jedną z kluczowych mechanik w tym wypadku są uliczne gangi, które rządzą ulicami Night City i których zachowanie jest kluczowe dla rozgrywki.