Apple nie jest jedną z tych firm, która regularnie serwowałaby limitowane edycje swoich urządzeń. Tak, jest Product (RED), ale raczej trudno zaliczyć go do tej kategorii. Poza tym... właściwie gigant z Cupertino stawia na "klasyczną nudę". Jednak z okazji 15-lecia Minecrafta, słuchawki Beats Solo 4 doczekały się niezwykłego wydania. I to takiego, które prezentuje się naprawdę dobrze!

Apple świętuje 15-lecie Minecrafta. Oto nowe Beats Solo 4

Beats Solo 4 to nauszne słuchawki, które swoją premierę miały już kilkanaście miesięcy temu. Tym razem jednak doczekały się one zupełnie nowej wersji kolorystycznej, pokrytej charakterystycznymi dla marki symbolami i... zieleni, którą trudno pomylić z jakąkolwiek inną grą. W oficjalnej wiadomości czytamy:

Beats by Dr. Dre nawiązuje współpracę z Minecraft, aby wydać specjalną edycję słuchawek Solo 4 z okazji 15-lecia gry. Słuchawki nauszne mają inspirowany Minecraftem pikselowy design z metalicznymi zielonymi zawiasami i kultową postacią „Creepera”.

To wyjątkowe partnerstwo uosabia przecięcie muzyki i kreatywności, które nadal są integralnymi częściami obu marek. Dzięki muzyce i klockom nie ma ograniczeń co do tego, co gracz może sobie wyobrazić, kształtując swój własny świat. Wraz z zakupem słuchawek Beats x Minecraft Solo 4, klienci otrzymają unikalny kod do wykorzystania w grze jako element kreatora postaci. Twórczyni zawartości do gry Minecraft, TinaKitten, stworzy również playlistę Spatial Audio dostępną wyłącznie w Apple Music.

Słuchawki minecraftowe od Beats. Premiera już jutro!

Już jutro oficjalnie słuchawki mają zawitać do sklepów — przynajmniej w USA, gdzie będą kosztować tyle co "zwykłe" warianty kolorystyczne — czyli 199,99$. Można zatem spokojnie założyć, że gdy pojawią się w polskim sklepie Apple, to tam spodziewać się ich będzie można za 999 zł. Na tę chwilę nie są one tam jeszcze dostępne w lokalnej wersji sklepu.