Niewielki, uniwersalny, komputer typu all-in-one. Oto MSI Pro 24X

MSI PRO 24X 10M — lekki, niewielki, komputer typu all-in-one

Komputer MSI PRO 24X 10M zaskoczył mnie już od wejścia. Lekka, ważąca niewiele ponad pięć kilogramów, jest niezwykle poręczna nawet przy samodzielnym składaniu. Do przykręcenia stopki nie będziecie potrzebować żadnych dodatkowych narzędzi, a kiedy postawicie komputer na biurku — wystarczy podłączyć zasilacz i… to już działa! No, prawie, bo przyda się jeszcze zestaw ulubionych akcesoriów. Jako że to nie laptop, możecie dobrać ulubioną klawiaturę, myszkę (czy inne urządzenie wskazujące) według własnego widzimisię. I można działać!