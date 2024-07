Dzięki badaniu LSST — które potrwa dekadę — prowadzonemu przez Obserwatorium im. Very C. Rubin, wkrótce możemy pozyskać dane na temat tysięcy nowych brązowych karłów. Obserwatorium znajdujące się na górze Cerro Pachón w północnym Chile to obiekt wyposażony w instrumenty, które dają nam nadzieję na powiększenie naszej wiedzy o brązowych karłach.

Nie bez powodu mówi się o nich "nieudane gwiazdy". To obiekty, którym nie udało się zgromadzić wystarczającej masy, aby wywołać reakcję fuzji jądrowej. Ów proces dostarcza większość energii i światła w gwiazdach takich jak Słońce. Brązowe karły są cięższe od planet, ale lżejsze od gwiazd — są zasadniczo czymś pośrednim, jeżeli chodzi o "wagę".

Wiele wskazuje, że możemy być otoczeni przez ogromne ilości takich słabo widocznych obiektów. Brązowe karły są trudne do wykrycia, ponieważ są znacznie chłodniejsze od gwiazd i nie emitują zbyt wiele światła widzialnego. Temperatury na ich powierzchni wahają się od 0 do 2000 stopni Celsjusza, a dla porównania — na Słońcu wynosi ona około 5600 stopni Celsjusza.

Właśnie dlatego w ich kontekście optyczne teleskopy zazwyczaj zawodzą. Ale, kiedy Obserwatorium Rubin rozpocznie swoje badania (a stanie się to pod koniec 2025 roku), instrument Simonyi Survey Telescope wyposażony w największą na świecie kamerę cyfrową będzie skanował całe niebo co kilka nocy. Obserwatorium wykorzysta sześć filtrów, które umożliwią obserwację Wszechświata w zakresie od światła widzialnego po podczerwień.

Możliwość obserwacji nieba w podczerwieni oraz szerokie pole widzenia czyni go idealnym kompanem w odkrywaniu obiektów emitujących niewielkie ilości podczerwieni, a tak właśnie jest z brązowymi karłami. Rubin będzie w stanie uchwycić te subtelne sygnały z jeszcze większych odległości, niż dotychczas. Znane nam badania koncentrowały się na brązowych karłach znajdujących się około 150 lat świetlnych od Słońca, natomiast dzięki Rubin będziemy w stanie zajrzeć ponad trzykrotnie dalej.

Tak znaczący wzrost zasięgu oznacza istotne zwiększenie objętości przestrzeni poszukiwań. Długowieczność brązowych karłów — co wynika wprost z ich "chłodu" jak na warunki kosmiczne — oznacza, że mogą one zawierać cenne informacje na temat procesów zachodzących w galaktykach. No i fajnie byłoby też wiedzieć, co takiego się stało, że ci pretendenci do bycia pełnoprawnymi gwiazdami jednak "nie odpalili" reakcji fuzji.

Nasze obserwacje będą mieć poważne implikacje w zakresie naszej wiedzy o historii Drogi Mlecznej. Jeżeli dowiemy się, z jakich galaktyk pochodzą materiały na brązowych karłach, będziemy wiedzieć nieco więcej na temat dziejów Wszechświata. A to jest niesamowicie istotne z punktu widzenia tego, co chcemy wiedzieć o miejscu, w którym "mieszkamy".