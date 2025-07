Oto jak teleskop Jamesa Webba świętuje trzecie urodziny. Fani kotów też się ucieszą

James Webb Space Telescope, czyli JWST, właśnie obchodzi swoje trzecie urodziny i robi to w naprawdę spektakularny sposób. NASA opublikowała nowe zdjęcie Mgławicy Kociej Łapy – obiektu oddalonego od nas o około 4000 lat świetlnych, znajdującego się w konstelacji Skorpiona. To miejsce, gdzie rodzą się gwiazdy, a sam obrazek zachwyci nie tylko miłośników astronomii, ale i… kociarzy.

Teleskop Jamesa Webba świętuje trzecie urodziny i to w swoim stylu

Mgławica Kociej Łapy swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznym, okrągłym strukturom przypominającym „poduszeczki” na łapach kota. Najnowsze zdjęcie z JWST pokazuje fragment mgławicy w niespotykanych dotąd detalach. Teleskop, dzięki obserwacjom w podczerwieni, potrafi zajrzeć przez gęste obłoki pyłu i gazu, które zwykle ukrywają gwiezdne żłobki przed naszym wzrokiem.

Reklama

NASA

Na opublikowanym obrazie można dostrzec między innymi czerwonopomarańczową owalną strefę (prawy górny róg), gdzie dopiero zaczyna się proces narodzin nowych gwiazd. W tej spokojnej, gęstej części mgławicy ukryte są młode, dopiero formujące się gwiazdy, z których jedna już teraz wyrzuca w przestrzeń materię z taką siłą, że tworzy widoczną falę uderzeniową. To dowód na intensywną aktywność w tym kosmicznym żłobku. Nieco wyżej w centrum zdjęcia znajduje się struktura ochrzczona przez naukowców mianem Opera House, jej warstwowe, okrągłe pierścienie z pomarańczowego pyłu wyglądają jak przykład kosmicznego zmysłu architektonicznego. Zaraz pod nią widać jasnożółtą gwiazdę, która uformowała wokół siebie niewielką powłokę, choć jeszcze nie zdołała pozbyć się całego otaczającego ją gazu.

Na zdjęciu nie brakuje też „kocich” akcentów – w lewej dolnej części, w jednej z „poduszeczek”, wyróżnia się niebiesko-biała gwiazda, która już oczyściła swoje otoczenie z pyłu i świeci wyjątkowo wyraźnie. Całość dopełniają gęste włókna pyłu, które mogą być miejscem przyszłych narodzin kolejnych gwiazd.

Jedno z pierwszych zdjęć Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba z lipca 2022 / NASA

JWST od początku swojej misji w 2022 roku nie przestaje zadziwiać. Każde kolejne zdjęcie to nie tylko piękny widok, ale i nowe pytania o to, jak działa nasz Wszechświat. Teleskop świętuje urodziny, a my – niezależnie od tego, czy kochamy kosmos, czy koty – możemy patrzeć i się zachwycać.

Źródło: space.com