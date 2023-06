Największe miasta w Polsce a przestępczość. Wrocław wypada najgorzej

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na ogólny wzrost liczby przestępstw przeciwko mieniu dotyczący całego kraju. Wykres Unilinku, który możecie zobaczyć poniżej, jasno informuje, jak zmieniała się ogólnopolska liczba wspomnianych przestępstw i cóż… nie wygląda to najlepiej. Aleksandra Friedel, prezeska Unilink, komentuje:

W raporcie Unilink możemy przeczytać, że jakiś czas temu Główny Urząd Statystyczny podał informacje dotyczące liczby oraz częstości przestępstw z całego 2022 roku. Chodzi między innymi o przestępstwa przeciwko mieniu. Do tej grupy zaliczamy przede wszystkim: oszustwa, kradzieże, kradzieże z włamaniem, zniszczenia lub uszkodzenia cudzej rzeczy czy przywłaszczenie.

Unilink zaznacza, że warto przeliczyć liczbę takich czynów karalnych na 10 tysięcy mieszkańców danego obszaru. Jest to uzasadnione ze względu na duże zróżnicowanie liczby mieszkańców w 380 badanych powiatach i miastach na prawach powiatu.

Co jednak ciekawe, nie tylko duże miasta są niebezpieczne. Podobne analizy bazujące na danych z wcześniejszych lat wskazywały, że w skali kraju widoczne jest bardzo duże zróżnicowanie wskaźników przestępczości. Dobrym przykładem zróżnicowania wyników jest sytuacja dotycząca Włocławka oraz powiatu kaliskiego. Mowa o około dwudziestodwukrotnej różnicy liczby przestępstw przeciwko mieniu na 10 000 mieszkańców (Włocławek - 373, powiat kaliski - 17).

Jak mimo wszystko największe miasta wypadają w tym zestawieniu? Zobaczcie sami:

Anna Borysiuk-Biernat, agentka ubezpieczeniowa Unilink, dodaje:

Na terenie niektórych miast w minionym roku okradziona lub oszukana została co setna albo nawet co pięćdziesiąta osoba. Taki wynik oznacza spore ryzyko, przed którym warto się ubezpieczyć. Tym bardziej, że po porównaniu liczby przestępstw przeciwko mieniu z 2021 roku oraz 2022 roku często widoczne są lokalne wzrosty. Na terenie Bydgoszczy i Warszawy w 2022 roku Policja stwierdziła o 10% więcej przestępstw przeciwko mieniu niż rok wcześniej. Analogiczny wzrost z Krakowa to 7%. Źle przedstawia się sytuacja z Wrocławia, gdzie 2022 roku przyniósł roczny wzrost liczby przestępstw przeciwko mieniu aż o 15%.