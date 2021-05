Nie zgadniecie jaki smartfon ma największy sensor aparatu

Podobnie jak ogromny sensor, duże wrażenie robi również ekran. To ich własny OLED z odświeżaniem na poziomie…uwaga, 240 Hz (dynamiczne od 1 Hz do 240 Hz). Co więcej, pod ekranem znajdziemy ogromny czytnik linii papilarnych, który jest podobno aż 17-krotnie większy niż przyjęty na rynku standard. Jeśli faktycznie tak jest i wyeliminowałoby to największy problem czytników pod ekranem, to możliwe, że taki smartfon byłby małą rewolucją w temacie biometrii pod wyświetlaczem.

Nie znamy ceny, nie wiemy jak z dostępnością – obstawiam jednak, że firma wyceni to urządzenie bardzo wysoko, a z uwagi na raczej kiepską siatkę dystrybucji, Aquos R6 będzie bardzo trudny do kupienia. Możliwe jednak, że zapisze się na kartach historii z uwagi na trzy wspomniane wyżej elementy – ogromny sensor w aparacie, bardzo wysoką wartość odświeżania ekranu i wielki czytnik linii papilarnych pod ekranem. Jestem bardzo ciekawy pierwszych testów, szczególnie jeśli chodzi o możliwości aparatu. To, co robi duże wrażenie na papierze nie musi przecież przekładać się na jakość i szczegółowość zdjęć. Doskonale przecież wiemy, że nie rozmiar sensora czy matrycy jest jedyną cechą wpływającą na możliwości fotograficzne smartfona. Google czy Apple powiedziałoby nawet, że ważniejsze jest oprogramowanie. A bez ogromnego doświadczenia, Sharp raczej nie ma szans na starcie z najlepszymi producentami smartfonów, którzy od wielu lat dopracowują swoje algorytmy i aplikacje, niektórzy nie decydują się przy tym na przesadne ulepszanie technicznych możliwości swoich aparatów.

