Nie wyobrażają sobie życia bez social mediów. Jest ich dwa razy więcej niż w 2015 roku

Badanie, które przeprowadziło Pew Research wskazuje jasno: odsetek nastolatków, który nie wyobraża sobie choćby chwili bez social mediów niemal podwoił się od 2015 roku. Obecnie, to już 1/3 tej grupy społecznej: badanie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych i oczywiście w niektórych krajach sprawa może wyglądać odrobinę inaczej. Można jednak założyć, że nastolatkowie z USA całkiem dobrze odpowiadają zachowaniom ze światowej populacji (z pewnymi wyjątkami takimi jak m. in. Chiny).

Badania wskazują, że YouTube jest najpopularniejszą platformą wśród amerykańskich nastolatków: aż 95% wszystkich ma tam konto i aktywnie korzysta z tego serwisu. Dosyć wysoko jest również TikTok, który nie istniał jeszcze w 2015 roku, kiedy to przeprowadzono pierwsze takie badanie. Opracowanie wskazuje, że z tej platformy korzysta około 67% osób w wieku od 13 do 17 lat. Co ciekawe, prawie połowa amerykańskich nastolatków podała, że jest online "właściwie cały czas", co oznacza całkiem spory skok. W roku 2015 taką odpowiedź zadeklarowało 24% badanych. Aż 35% amerykańskich nastolatków podało, że są na co najmniej jednej z głównych platform społecznościowych "niemal cały czas".

Facebook ma problem. Kolejne generacje coraz mniej są przywiązane do tej platformy

Facebook trochę się nam zaczyna nudzić. Kolejne pokolenia wchodzą w dorosłość - zmieniają się więc przyzwyczajenia grupy społecznej, jaką są nastolatkowie: dzieje się to przede wszystkim dlatego, że jedni z tej grupy "wypadają", a ich miejsce zajmują młodsi. Okazuje się, że 71% nastolatków zadeklarowało w badaniu z 2015 roku, że używają tej platformy. Jednak teraz, jest to już zaledwie 32%. Serwis Zuckerberga zalicza tutaj spory "zjazd". W dalszym ciągu jednak młodzi ludzie lubią korzystać z social mediów i wielu z nich uważa, że trudno jest bez nich żyć. Ponad połowa nastolatków stwierdziła, że rezygnacja z platform społecznościowych byłaby wyzwaniem. Co więcej, jedna trzecia wszystkich uznała, że zbyt wiele czasu poświęcają na korzystanie z aplikacji i odsłon webowych takich platform.

Możemy więc zauważyć, że sposób korzystania z mediów społecznościowych mocno się zmienia - nastolatkowie są w nich coraz bardziej obecni, jednak... w nieco inny sposób. 1/3 nastolatków, którzy nie rozstają się właściwie z social mediami to ogromna rzesza młodych ludzi, którzy cały czas "są pod telefonem", lub przeglądają treści na komputerach. Czują, że nic ich nie omija, ale wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie wynikają z nadmiernego przesiadywania w mediach społecznościowych. Warto przypomnieć, że The Wall Street Journal w zeszłym roku poinformował, że Facebook wiedział o szkodliwości Instagrama wśród nastolatków - nawet przeprowadził badanie, które miało nigdy nie przeniknąć do szerszej publiki.