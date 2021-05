Nie tylko Roomba. iRobot to więcej niż domowe roboty sprzątające

Kolejnym ważnym projektem firmy niewątpliwie był iRobot Ariel. Robot stworzony do pomocy w wykrywaniu i unieszkodliwianiu min przeciwpiechotnych. Po podpisaniu w 1997 roku Traktaktu Ottawskiego, urządzenia pomagały w odnajdować i niszczyć pułapki. Sprzęt idealnie wyręczał w tym zadaniu ludzi, a dzięki nietypowej konstrukcji wzorowanej na krabach — nie tylko mógł dostawać się w trudnodostępne miejsca, ale też bez problemu poruszać w najróżniejszych środowiskach — po lądzie i wodzie. Kluczowe w jego projektowaniu były algorytmy poruszania się – robot nie mógł przecież pominąć nawet skrawka powierzchni.

Ale Ariel nie był jedynym robotem pomagającym armii. W tej dziedzinie nie można zapomnieć także o innych produktach iRobot jak FirstLook oraz PackBot. Ten pierwszy dzielnie pomagał żołnierzom amerykańskim podczas misji stabilizacyjnych w Afganistanie i Iraku. Dzięki niemu udało się ocalić m.in. życie współpracującego z armią tłumacza i jego sąsiadów. iRobot nie tylko pozwolił sprawdzić sytuację w mieszkaniu gdzie została podłożona bomba. Zamontowane w nim kamery i zestawy czujników pozwoliły zlokalizować pozostawiony tam ładunek wybuchowy, do którego specjaliści podeszli z odpowiednim osprzętem, ratując życie wielu osób. Był on też kompanem, który w Iraku jako pierwszy wkraczał na niebezpieczne tereny, badając potencjalne zagrożenia. Ale PackBot wcale nie zostaje w tym temacie w tyle. Ten model dzielnie wspomagał ratowników w ekstremalnie niebezpiecznej pracy podczas ratowania ludzkich żyć po zamachach 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. Piętrzące się pozostałości po dwóch wieżach stanowiły wyzwanie nawet dla nowoczesnych robotów: pył, wysoka temperatura, brak dostępu do światła – mimo wszystko dzielnie wspomagały one ratowników: docierały do trudno dostępnych miejsc, zdobywały informacje o tym co czyha dalej. Wielokrotnie też pomagał on w misjach stabilizacyjnych — a jednym z najbardziej spektakularnych dokonań robota było niewątpliwie rozbrojenie bomby podłożonej pod autobusem oraz regularne patrolowanie setek kilometrów wzdłuż trybun, parkingów, szatni w poszukiwaniu zagrożenia podczas mistrzostw World Cup 2015 w Brazylii.

Wspomniałem wcześniej o problemach starzejącego się społeczeństwa i poszukiwaniu pomocy, która będzie dla niego niezbędna. Tutaj iRobot także przygotował swoją propozycję — we współpracy z firmą InTouch Health przygotowano urządzenie RP-VITA. Jest to robot telemedyczny pozwalający specjalistom z całego świata na zdalny kontakt z pacjentem. Wyposażony w zestaw portów pozwalających podłączać cyfrowe urządzenia medyczne pozwala w łatwy sposób przeprowadzić badania, których wyniki natychmiast trafiają do medyków. Wygodnie, szybko, bez kolejek. Obecnie roboty RP-VITA znajdują zastosowanie na terenie amerykańskich placówek służby zdrowia.

Ciekawym urządzeniem w portfolio iRobot niezmiennie pozostaje robot Seaglider. Bezzałogowy pojazd wodny stworzono, by badał wody oceanów i mórz. Sondy w które został wyposażony sprzęt zbierają dane dotyczące takich parametrów jak temperatura, zasolenie czy zanieczyszczenia występujące w badanych przez niego zbiornikach wodnych. Jego obudowa potrafi dostosowywać się do zmiennego ciśnienia głębokich wód, a konstrukcja stworzona z myślą o wielomiesięcznych misjach wyróżnia go wyjątkowo niskim poborem energii. Dzięki temu jest w stanie pokonać tysiące kilometrów tworząc ogromną bazę danych dla naukowców, którzy zyskują wiele cennych dla nich informacji bez narażania ludzkiego życia.

Jak wspomniałem na początku — iRobot w swojej ofercie ma grupę robotów które rozpoznają właściwie wszyscy. Ale prawdopodobnie niewielu słyszało o debiutującym kilkanaście lat temu modelu iRobot Looj, który docenią wszyscy właściciele domów wolnostojących, regularnie zmagający się z problemem zatkanych rynien dachowych. Ten niepozorny sprzęt pomaga uporać się z irytującym problemem bez zatrudniania wyspecjalizowanej ekipy — twórcy nazywają go pogromcą brudu, liści i najrozmaitszych nieczystości zalegających w domowych rynnach. Niech nie zwiedzie was niepozorny wygląd sprzętu — iRobot Looj to prawdziwy specjalista, który poradzi sobie nawet z najbardziej uciążliwymi przeszkodami napotkanymi na swojej drodze!

Czystość, wygoda i bezpieczeństwo – ale przede wszystkim bycie wzorowym kompanem

Ponad trzy dekady istnienia firmy przekładają się na dziesiątki przemyślanych produktów i ponad tysiąc patentów w zakresie robotyki. Wiele z nich po dziś dzień pozostaje rewolucyjnymi w swojej dziedzinie, innym nikt nie odmówi dopracowania i wyznaczania trendów, którymi po latach zaczęła podążać konkurencja. Założyciele iRobot Corporation to wizjonerzy, którzy od początku wiedzieli jaki cel przyświeca ich pracy — i przez lata regularnie dążą do jego realizacji. Wszystkie ich roboty mają być przede wszystkim pomocne. Jedne pozwalają ocalić zdrowie, inne życie (a i aż) podnoszą komfort w załatwianiu codziennych obowiązków. I choć to ostatnie z produktów (m.in. robot odkurzający iRobot Roomba czy robot mopujący iRobot Braava) są najpopularniejszymi w portfolio producenta, to warto mieć na uwadze że doświadczenie firmy jest znacznie bogatsze. Skuteczne roboty do zadań specjalnych to ich znak rozpoznawczy!

Wpis powstał przy współpracy z firmą iRobot.