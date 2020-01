No Fluff Jobs, czyli portal z ofertami pracy z branży IT, który jako pierwszy w Polsce wprowadził obowiązkowe „widełki” płacowe w publikowanych ogłoszeniach, zwykle dzielił się z nami danymi na temat zarobków programistów czy najbardziej popularnych w ogłoszeniach językach programowania.

Technologie, które najczęściej występują w ogłoszeniach JavaScript 26,26% Java 23,07% .NET 13,54% Python 10,42% Spring 10,33%

Nadal najbardziej popularnymi językami w ofertach o pracę są JavaScript i Java, ale branża IT to nie tylko programiści, ktoś przecież musi wykonywać inną „brudną robotę”. Okazuje się właśnie, że w minionym roku nastąpił spory wzrost liczby ofert pracy na stanowiskach non-programming, czyli takich, w których nie pojawiał się wymóg znajomości żadnego języka programowania.

Najbardziej poszukiwani w tym zakresie byli specjaliści od Supportu, gdzie też można liczyć na spore zarobki – w pierwszym półroczu 2019 roku były one na poziomie 7 tys. zł. czy w Obsłudze Klienta, gdzie specjaliści w tej kategorii są nieocenionym wsparciem dla zespołów programistów.

Często też pojawiają się ogłoszenia na stanowiska odpowiedzialne za analitykę biznesową czy zarządzaniem projektami – Business Analysis, Project Management czy Business Intelligence.

Marta Steiner, Head of Product & Marketing w No Fluff Jobs:

Nie sposób dziś funkcjonować w IT bez dobrej analityki biznesowej i konkretnych metod prowadzenia projektów. Doświadczony Project Manager jest w stanie przeprowadzać cykliczną analizę danych dla podjętej przez firmę inicjatywy, dzięki której zespoły projektowe są w stanie redukować zbędną pracę, optymalizować swoje działania i uzyskiwać lepsze wyniki, zwłaszcza w zakresie wydajności i efektywności.

Kategorie z największymi wzrostami w liczbie ogłoszeń Business Analyst +160,94% Support +93,33% PM +79,05% Testing +55,97% Business intelligence +53,47% UX +50% Devops +39,86%



Nie bez znaczenia pozostają też takie obszary jak „Big data” czy „SQL”, w których liczba ogłoszeń o pracę wzrosła odpowiednio o 164% i 78%.

Magda Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs:

Analiza danych jest potrzebna i coraz bardziej doceniania zarówno na poziomie funkcjonowania usług, jak i na poziomie funkcjonowania całych organizacji. Na poziomie firmy – pozwala zauważyć niepotrzebną pracę zespołu projektowego, zmniejszyć lub usunąć zbędne zadania, co naturalnie prowadzi do redukcji kosztów wytwarzania i utrzymania systemów IT.

Technologie lub specjalizacje z największymi wzrostami w liczbie ogłoszeń Big Data +164% Android +79% SQL +78% Python +56% .NET +55% React +55% Ruby +46%



W tych obszarach również można liczyć na spore zarobki, specjaliści Big data w minionym roku zarabiali w przedziale od 13 000 do 19 000 zł, a od SQL od 10 000 do 15 000 zł.

–

Źródło: Dane pochodzą z ofert opublikowanych w serwisie No Fluff Jobs w okresie 1.01.2019 – 13.12.2019. Próba badawcza: 9006 ogłoszeń.