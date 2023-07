Nie logujesz się na konto, stracisz dostęp do gier. Co zrobić, by tego uniknąć?

Zakup gier cyfrowych to w większości przypadków zakup licencji i niewykluczone, że przyszłości stracimy do nich dostęp. Tak się może stać, gdy nie korzystamy aktywnie z niektórych konto.

W miniony weekend w sieci zawrzało: Ubisoft kasuje konta, choć mam na nim gry! O poczynaniach dewelopera, wydawcy i właściciela sklepu z grami cyfrowymi Ubisoft Store informował jeden z użytkowników Twittera (obecnie X) - AntiDRM opisujący sprawę kasowania kont Ubisoft, które było następstwem braku aktywności. Jak się okazuje, firma może, w niektórych przypadkach, zdecydować o zamknięciu konta, z którego nikt nie korzystać - także w przypadku, gdy są na nim zakupione gry lub było wykorzystywane do logowania się w grach zakupionych w innych sklepach i na różnych platformach.

Ubisoft kasuje konta? Brak aktywności nie popłaca

Warto jednak dodać, że to nie pierwszy raz, gdy słyszymy o widmie zamykanych kont użytkowników przez Ubisoft, które mają być następstwem działań wynikających z RODO. Podobna sytuacja miała miejsce w 2021 r. gdy serwis PCWorld opisywał historię pewnego gracza z Norwegii, który po dłużej nieobecności chciał powrócić do świata gamingu i wrócić do tytułów Ubisoft - jak się okazało, bezskutecznie. Konto na platformie zniknęło, a wraz z nim gry, które miały być przez niego zakupione. W sprawie zabrał głos sam zainteresowany - deweloper i wydawca. Przedstawiciele Ubisoftu zaprzeczali mówiąc, że do takiej sytuacji nie może dojść - by konto zostało skasowane, musi spełniać pewne warunku, a np. posiadanie zakupionej gry na koncie sprawia, że konto takie automatycznie nie może zostać skasowane. Z drugiej jednak strony okazuje się, że firma może kasować konta według własnego uznania:

Nasz Regulamin korzystania z usług Ubisoft przewiduje, że w rzadkich przypadkach możemy zamknąć nieaktywne konto, gdy wymagają tego lokalne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Stanie się tak tylko wtedy, gdy będziemy mieli mocne powody, by wierzyć, że dane konto w dalszym ciągu pozostanie nieużywane. Konto pozostające przez długi czas nieaktywne możemy także zamknąć w ramach procesu konserwacji bazy danych. O rozpoczęciu procesu zamykania nieaktywnego konta jego użytkownik zostanie poinformowany e-mailem. Jeśli twoje konto zostało oznaczone jako nieaktywne, a nadal pragniesz go używać, możesz anulować zamknięcie swojego konta Ubisoft.

Co więc zrobić? Zastosować się do komunikatów i od czasu do czasu logować się do swoich kont. Warto też zwracać uwagę na powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną - jeśli zauważycie informację o tym, że wasze konto może zostać usunięte - nie traktuje tego od razu jako scamu i próby wyciągnięcia od was pieniędzy.

