To i tak za dużo

Jak się okazuje to i tak za dużo i parlament podjął decyzję o wycofaniu się ze współpracy. Jednak nie jest to takie zwykłe zerwanie umowy, mówimy o cofnięciu się do stanu z przed niej. Huawei ma zdemontować swój sprzęt, który zostanie zastąpiony przez urządzenia innego bądź innych dostawców.

Tak wygląda obecna sytuacja. Nie mam zamiaru się wdawać tu w analizy tego, dlaczego tak się stało. Jedni mówią, że Huawei nie ma ani konkurencyjnych cen, ani sprzętu odpowiedniej jakości/klasy. Inni widzą tu strach przed gniewem Stanów Zjednoczonych, które bardzo silnie naciskają na ograniczenie jakichkolwiek kontaktów z tą firmą. Inni podejrzewają aspekt finansowy. Znając życie prawda leży gdzieś na przecięciu tego wszystkiego.

Pytanie jednak co się teraz stanie? Huawei przecież swój sprzęt zamontował i jest on już wykorzystywany. Nie wystarczy po prosu wyjąć wtyczki, odkręcić gadżety i zapakować do pudełka. Mówimy o czymś tak krytycznym jak sieć komórkowa od której zależą telefony i internet mobilny, czyli coś co chyba możemy spokojnie uznać za fundament naszego obecnego stylu życia (ok ok, wiem, że nie dla każdego ;) ).

Telekomy wieszczą apokalipsę

Spór do tej pory był między dwoma podmiotami, jednak sprawa zaczyna się mocno komplikować. Do akcji wkroczyły telekomy, które wieszczą istną apokalipsę. Zacznijmy od tego, że rząd Wielkiej Brytanii chciałby, aby Huawei zwinął swój majdan do końca roku. Oczywiście równocześnie równolegle do demontażu będzie trwał montaż zamienników. Brzmi jak sensowne i przemyślane działanie. Problem w tym, że nie zgadzają się z nim Vodafone i BT. Według nich potrzeba aż 5 lat, aby cała operacja mogła zakończyć się sukcesem.