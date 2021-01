The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen

Pod tą nieco przydługą nazwą kryje się projekt modera ukrywającego się pod pseudonimem Halk Hogan PL. Powinni zainteresować się nią wszyscy, którzy uważają, że oprawa graficzna Wiedzmina 3 odstaje już od tego, co widzimy aktualnie w branży gier. Modyfikacja nie podkręca rozdzielczości materiału bazowego, ale podmienia tekstury obiektów w grze, co sprawia, że różnica jest więcej niż zauważalna. Ściany budynków, owoce, dywany, zwierzęta – jest tego sporo i choćby patrząc na jabłka ewidentnie widać, że modyfikacja wprowadza przygody Geralta do next-genowego świata.

Hal Hogan PL obiecuje, że modyfikacja nie podniesie wymagań sprzętowych gry, korzysta bowiem z tych samych zasobów pamięci VRAM karty graficznej co maksymalne ustawienia graficzne gry. Jeśli więc byliście w stanie uruchomić i płynnie grać w W3 na najwyższych detalach, uda się Wam osiągnąć tę samą płynność po zainstalowaniu modyfikacji. Jeszcze jesienią ubiegłego roku wspominano o tym, że Wiedźmin 3 doczeka się wersji na konsole nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X/S), ale patrząc na to, ile pracy z łataniem usprawnianiem Cyberpunk 2077 ma przed sobą CD Projekt Red, raczej nie spodziewałbym się rychłej premiery next-genowej, konsolowej łatki dla gry. Mówiąc szczerze, wolałbym żeby firma skupiła się raczej na nowej wersji CP2077, bo rok czekania na next-gen patcha w momencie kiedy gra wyszła na przełomie generacji jest naprawdę słabą akcją. Szczególnie, że do tego czasu pewnie w ogóle zapomnę o Cyberpunk 2077 i nie będę miał ani czasu, ani ochoty przechodzić tej produkcji ponownie.

Niestety The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen nie ma jeszcze swojej daty premiery i póki co pozostaje nam zerkać na kolejne materiały prezentujące postęp prac nad projektem.

Co ciekawe, Halk Hogan PL zapowiedział również, że ma w planach wzięcie na swój warsztat Cyberpunka 2077 i jeśli jest w stanie osiągnąć tak fajne efekty w Wiedźminie 3, prawdopodobnie nieźle upiększy również najnowszą produkcję CD Projekt Red. Wyniki przygotowanej przez niego ankiety wskazują jednak, że gracze wolą jednak, by na razie moder skupił się na Wiedźminie.