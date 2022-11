Play udostępnił właśnie nowy plan w ofercie na abonament, który powinien zainteresować tych z Was, którzy z różnych względów wybierają oferty abonamentowe. Jest tani (jak na abonament) i ma wystarczający w większości przypadków limit transferu danych w miesiącu.

To ciężki rok też dla telekomów, ale mimo trudnej sytuacji związanej z inflacją jak na razie tylko Orange zdecydował się na drastyczną zmianę w ofertach abonamentowych, gdzie od niedawana najtańszym planem jest ten za 55 zł (30 GB transferu danych) - operator zrezygnował w ogóle z tańszych niż 50 zł ofert. Poza planem za 55 zł, mamy jeszcze abonament za 65 zł (140 GB transferu danych w pierwszym roku, później 70 GB) i za 85 zł (300 GB/150 GB).

Z kolei Plus i T-Mobile od początku roku nie zmienili cen w swoich abonamentach, cały czas dostępne są u nich cztery plany. W Plusie najtańszy abonament kosztuje 35 zł (4 GB transferu danych), dalej mamy plan za 55 zł (60 GB transferu danych), za 65 zł (120 GB transferu danych) i za 85 zł (240 GB transferu danych).

Natomiast w T-Mobile wygląda to następująco - najtańszy abonament kosztuje 40 zł (limit 5 GB transferu danych), 50 zł (20 GB transferu danych), 65 zł (transfer danych bez limitu - ograniczenie prędkości do 30 Mb/s) i za 85 zł (nielimitowany internet mobilny).

Zerknijmy teraz na ofertę abonamentową Play, a w szczególności na wspomniany we wstępie nowy tani abonament z niemal 2x większym transferem danych.

Oferty na abonament w Play - analiza ofert

Najtańszy abonament w Play

Najtańszy abonament w Play - to bez zmian, kosztuje 35 zł miesięcznie i oprócz nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS możemy tu korzystać z zaledwie 3 GB transferu danych.

Ten plan może przydać się chyba wyłącznie tym osobom, które sporadycznie korzystają z dostępu do sieci w smartfonie i przez większość czasu mają go wyłączony, gdyż zdaje się, że kilka aktualizacji gier i aplikacji powinno szybko wyzerować taki transfer.

Najlepszy abonament w Play

Co innego nowy, a w zasadzie odświeżony abonament S+, który wydaje się teraz najlepszą opcją dla osób, które korzystają ze smartfona i z dostępu do internetu w standardowy sposób.

Dla przypomnienia, wcześniej ten abonament kosztował 45 zł i zawierał pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 8 GB transferu danych. Od teraz, przy zakupie online zapłacimy za niego 40 zł miesięcznie i do dyspozycji dostaniemy 15 GB transferu danych, a więc jest to teraz niemal dwa razy większy limit niż dotychczas.

Najtańszy abonament z 5G w Play

Droższe abonamenty skierowane są dla osób, które chcą już korzystać z dostępu do 5G Play i z dużo większego limitów transferu danych.

W abonamencie za 50 zł (60 zł w salonie) mamy już zapewniony dostęp do 5G oraz limit transferu danych na poziomie 60 GB w miesiącu.

"Smartfonowy" abonament w Play

Osoby, które decydują się na zakup abonamentu ze smartfonem, mogą go nabyć taniej w tzw. "smartfonowym" abonamencie L. Jednak trzeba pamiętać tu, że część raty za urządzenie ukryta jest w wysokim abonamencie.

Mamy tu już o 20 zł droższy abonament - 70 zł miesięcznie (80 zł przy zakupie w salonie), ale i dwa razy większy limit transferu danych - 120 GB w miesiącu.

Abonament komórkowy i internet mobilny w jednym w Play

Na koniec dobra opcja dla osób, które potrzebują wykupić zarówno abonament komórkowy i internet mobilny do routera WiFi.

W cenie 80 zł miesięcznie (90 zł w salonie) dostajemy kartę SIM do smartfona z limitem aż 300 GB transferu danych w miesiącu oraz osobną kartę SIM do routera WiFi z limitem 200 GB. Uśredniając, każda z tych kart SIM będzie nas kosztować 40 zł (45 zł w salonie) miesięcznie.

