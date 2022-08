Wiele osób było przekonanych, że spory szum wokół "Archiwum 81" zapewni serialowi przetrwanie. O ile sama historia nie wydawała się być dobrym gruntem dla kontynuacji, ponieważ fabuła świetnie rozłożyła się na pojedynczy sezon, to wielokrotnie byliśmy świadkami zamówień nowych odcinków w takich sytuacjach. Być może tym razem było inaczej i to autorzy scenariusza nie byli zainteresowani napisaniem dalszych losów bohaterów? Niezależnie od powodu, "Archiwum 81" zostało zakończone po 1. sezonie i te wątki, które nie zostały rozwiązane już niestety nigdy nie doczekają się wyjaśnienia.

Netflix anulował i skasował wiele seriali

Do kategorii skasowanych seriali dopisywany jest zaliczają się też "Another Life" i "Kosmiczne siły". Anulowanie tych drugich było sporym zaskoczeniem, bo choć serial nie przebił się na tyle, by można o nim było mówić jako o hicie, to jednak miał grono fanów. Ja zmieniłem zdanie dopiero po pewnym czasie, bo początek serii nie do końca mnie przekonywał, zaś drugi sezon też miało cos do zaoferowania. Nie był to co prawda typowy dramat, w którym historia odgrywa pierwszą rolę, ale dzięki łączonemu formatowi "Kosmiczne siły" nie skupiały się tylko na sitcomowej stronie serialu. Możliwe, że serial był po prostu zbyt drogi w realizacji, bo w obsadzie znaleźli się Steve Carell i John Malkovich, a Netflix w ostatnim czasie szukał oszczędności na każdym możliwym polu.

Niektóre tytuły mają szansę zakończyć historię z przytupem

Wiemy jednak, że niektóre seriale dostały szansę dokończyć swoją historię i podobnie jak "Ozark", którego ostatnie odcinki rozbito na dwie części, tak "Locke & Key" będzie mieć okazję dokończyć historię. Lada moment przekonamy się, jak ona wypada, bo premiera 3. sezonu wypada już jutro 10 sierpnia. Okazję do zamknięcia fabuły dostał też "Już nie żyjesz" z Christiną Applegate i Lindą Cardellini. Trzeci sezon będzie ostatnim, co dla wielu osób może być przykrą wiadomością, ale biorąc pod uwagę pierwsze reakcje na serial, to fakt powstania aż trzech serii niektórzy mogą postrzegać jako spora przychylność ze strony Netfliksa.

Jakie seriale Netfliksa wrócą z nowymi sezonami?

Wśród seriali, które są pewne kontynuacji jest naprawdę sporo produkcji, w tym "Wiedźmin", którego 3. sezonie oczywiście powstanie oraz "Stranger Things", które doczeka się 5. sezonu i spin-offa. Oprócz nich będziemy mogli oglądać także nowe odcinki "Prawnika z Lincolna", który szturmem podbił Netfliksa, gdy tylko się ukazał. Niewykluczone, że pomocny w tym był ten sam tytuł pokrywający się z produkcją z Matthew McConaughey'em z 2011 roku. Trzeba jednak przyznać, że serial Netfliksa był wciągający, bardzo dobrze się go oglądało i przypomniał o dobrych czasach seriali, które nie wymagał ogromnego budżetu i były świetnym sposobem na rozrywkę.

Nie oczekujmy, że każdy serial będzie megaprodukcją za gigantyczne pieniądze i zabierze nas w inne światy, bo jak widać twórcy nadal potrafią stworzyć coś bardziej przyziemnego i przekonać do swojego pomysłu miliony, jeśli nie dziesiątki lub setki milionów widzów. Warto też wspomnieć o zamówieniach na dwa nowe sezony "Vikings: Valhalla" oraz dwie serie "Emily w Paryżu". Listę anulowanych (za netflixlife), kończących się oraz przedłużonych seriali znajdziecie poniżej

Anulowane seriale Netfliksa

Another Life

Cooking with Paris

Gentefied

Klub Opiekunek

Archiwum 81

Na skraju

Raising Dion

Pretty Smart

Kosmiczne wojny

Dzikie przygody wśród zwierząt

Q-Force

Pierwsze zabójstwo

Kończące się seriale Netfliksa w 2022 roku

Już nie żyjesz

Zjazd rodzinny

Grace i Frankie

Locke & Key

Przedłużone seriale Netfliksa