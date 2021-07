Netflix naprawia profile dzieci, ale to nadal za mało. Oto dwie nowe funkcje

Rankingi TOP 10 sprawiają, że wiele osób bardzo szybko podejmuje decyzję o tym, co obejrzeć jako następne, a same zestawienia to fajny sposób na poznanie gustu i trendów wokół globu. TOP 10 zdradzają, jakie tytuły mają największą oglądalność, a podziały na regiony oraz filmy i seriale sprawiają, że są one dokładniejsze.

Do tej pory omijana była jednak nieco inna kategoria, w której powinien być obecny ranking TOP 10, a mowa oczywiście o profilach dziecięcych. Ze względu na ich specyfikę, czyli działające ograniczenia i filtry, rankingi TOP 10 powstają nieco inaczej, niż w przypadku ogólnych profili. Netflix nadrabia jednak tę zaległość właśnie teraz i zapowiada wdrożenie rankingów TOP 10 na profilach młodszych widzów. Będzie ona prezentować najpopularniejsze w danym kraju tytuły dostępne na Netflix, dopasowane do preferencji wiekowych wybranych dla konta – czytamy w komunikacie.

Newsletter Netfliksa na temat profilu dzieci