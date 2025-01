Netflix odpala petardę. Wystarczy jedno kliknięcie, tak wygodnie jeszcze nie było!

Netflix od lat dopieszcza swoją aplikację każdorazowo dbając o to, by użytkownikom nigdy nie zabrakło ich ulubionych funkcji. Teraz platforma zaktualizowała oprogramowanie serwując jedną z funkcji, o którą użytkownicy prosili się od dawna. Chodzi o wygodniejsze pobieranie seriali, które dotychczas było niedostępne na smartfonach i tabletach Apple.

Wystarczy jedno kliknięcie by pobrać cały sezon serialu. Netflix wysłuchał użytkowników

Dotychczas chcąc pobrać cały sezon serialu do pamięci smartfona lub tabletu, zmuszeni byliśmy wybierać każdy odcinek z osobna. Przez rozmaite czkawki i problemy z aplikacjami, potrafiło to być dość problematyczne i uciążliwe. Nie zawsze wszystko działało tak, jak należy. Teraz problem ten powinien zniknąć, bo od dziś aplikacje na iPhone'a oraz iPada doczekały się funkcji od lat wypatrywanej i wypraszanej przez użytkowników platformy.

Aby pobrać cały sezon serialu, nie trzeba już wybierać każdego odcinka z osobna. Wystarczy jedno kliknięcie w przycisk, który pojawi się na stronie głównej danej produkcji -- tuż obok funkcji udostępniania. Kiedy go wciśniemy, automatycznie rozpocznie się pobieranie całego sezonu produkcji. Aktualny status pobierania można śledzić w zakładce Pobrane.

Netflix nareszcie nadrabia zaległości

Jeżeli jesteś użytkownikiem smartfona lub tabletu z Androidem - to nie będzie dla Ciebie nic specjalnie nowego. Funkcja ta na systemie mobilnym od Google dostępna jest już od jakiegoś czasu. Aż do dziś jednak, użytkownicy sprzętów Apple nie mogli się jej doczekać. Netflix rozpoczął już jej wdrażanie -- jeśli mimo posiadania najświeższej aktualizacji aplikacji wciąż nie widzisz jeszcze przycisku umożliwiającego pobranie cały sezon jednym kliknięciem, to nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Funkcja ta powinna trafić do smartfona i tabletu w ciągu najbliższych kilku dni.