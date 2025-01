Luty na Netflixie zapowiada się wyjątkowo interesująco. Będą emocjonujące thrillery polityczne z gwiazdorską obsadą, kontrowersyjne miniseriale oparte na faktach, powrót kultowych bohaterów kina akcji, animowane przygody w świecie fantasy, a nawet dawka dobrego humoru w sam raz na zimowe wieczory.

Reklama

Nowe filmy i seriale Netflix - luty 2025

Jedną z najgłośniejszych premier lutego będzie z pewnością "Dzień Zero". Ten thriller polityczny opowiada historię byłego prezydenta USA, w którego wciela się sam Robert De Niro. Kiedy cyberatak paraliżuje kraj, odcinając dostęp do energii i transportu, to właśnie na barkach doświadczonego polityka spoczywa zadanie znalezienia winnych i przywrócenia porządku. Możemy spodziewać się intryg, spisków i walki z czasem, a wszystko to w scenerii Białego Domu i Kapitolu. Premiera "Dnia Zero" już 20 lutego.

Z zupełnie innej beczki będzie "Ocet jabłkowy" - australijski miniserial, który z pewnością wywoła dyskusje. Opowiada on historię charyzmatycznej guru, która twierdzi, że pokonała raka dzięki zdrowej żywności, a zwłaszcza cudownym właściwościom octu jabłkowego. Jej historia, choć inspirująca, okazuje się być misternie uknutą mistyfikacją. Serial porusza ważny temat dezinformacji w internecie i wpływu mediów społecznościowych na nasze postrzeganie rzeczywistości. Fani karate i nostalgii za latami 80. z niecierpliwością czekają na trzecią część 6. sezonu "Cobra Kai". Daniel i Johnny ponownie łączą siły, by przygotować swoich uczniów do międzynarodowego turnieju. Na drodze do zwycięstwa staną im jednak nie tylko dawni wrogowie, ale i zupełnie nowe zagrożenia.

Miłośnicy fantasy i uniwersum stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego powinni zaznaczyć w kalendarzu datę 11 lutego. Tego dnia na Netfliksie pojawi się animacja "Wiedźmin: Syreny z głębin". Geralt z Rivii, tym razem w animowanej odsłonie, zostanie wciągnięty w konflikt między siłami ziemi a morza. W polskiej wersji językowej głosu Białemu Wilkowi po raz kolejny użyczy Jacek Rozenek, co z pewnością ucieszy fanów.

Na koniec coś lżejszego. "Zgon przed weselem" to polska komedia, która rozbawi nas do łez. Akcja filmu rozgrywa się w małym miasteczku, którego mieszkańcy zostają zaskoczeni śmiercią w lokalnej mleczarni oraz… niespodziewanym ogłoszeniem ślubnym. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomasza Karolaka, który słynie z komediowego talentu. "Zgon przed weselem" to idealna propozycja dla tych, którzy potrzebują dawki humoru i relaksu

Netflix luty 2025 - lista premier