Powstaną kolejne sezony „Domu z papieru”? Rzekome zielone światło dla 5. i 6. części

5. i 6. sezon „Domu z papieru” z zielonym światłem?

Nie są to oczywiście oficjalne informacje, a jedynie doniesienia jednego z serwisów, ale nie jestem nimi kompletnie zdziwiony. Obserwując to, jak silną marką stał się „Dom z papieru”/”Le Casa De Papel”/”Money Heist”, doszedłem do wniosku, że Netflix nie zrezygnuje tak szybko z urwania serialu, który cieszy się tak ogromną popularnością. Opinie na temat 3. sezonu nie były tak optymistyczne, jak w przypadku dwóch poprzednich, ale słupki oglądalności na całym świecie musiały być imponujące. Czekając na 4. sezon, który będzie mieć premierę w kwietniu tego roku, Bluper donosi, że Netflix zaplanował już nakręcenie dwóch kolejnych.

Oficjalne ogłoszenie tych planów nie nastąpi jednak zbyt prędko. Zachowana miałaby bowiem zostać zasada o zapowiedzi nowej serii w momencie premiery tej najnowszej. O 5. sezonie dowiemy się więc w dniu premiery 4. części, a o 6. serii dowiemy się w dniu debiutu 5. sezonu*. Wcześniej Bluper donosił o zamówieniach kolejnych sezonów seriali „Elite” oraz „Pełne morze”, które się sprawdzały.

Obydwa sezony byłyby kręcone jednocześnie

Za realizację nowych sezonów mają oczywiście odpowiadać Netflix oraz Vancouver Media. Drugiej z firm przewodzi twórca „Domu z papieru”, czyli Alex Pina. Skąd decyzja o zielonym świetle dla dwóch kolejnych serii? Powtórzony ma być zabieg z równoległym nagrywaniem odcinków do obydwu sezonów, co ułatwia ich realizację oraz obniża koszty produkcji. Premiera każdego z nich odbywałaby się jednak z roczną przerwą: 5. sezon w kwietniu 2021 r. i 6. sezon w kwietniu 2022 r.

Wciąż nie wiemy zbyt wiele o fabule 4. sezonu. W tym samym artykule czytamy, że seria może przypominać „Breaking Bad” i będzie zawierać dramatyczne ujęcia nakręcone pod wodą. Dodam, że w międzyczasie wspominano o ewentualnych spin-offach „Domu z papieru”, a Jesús Colmenar skomentował te doniesienia mówiąc, że postacie są na tyle silne, że to mogłoby się udać.

