Aktorski Cowboy Bebop od Netflix nabiera tempa. Premiera już jesienią

Cowboy Bebop to seria o której mniej lub więcej słyszeli wszyscy miłośnicy popkultury. Nie trzeba być fanem japońskich animacji by wiedzieć, że to jedna z produkcji o których się dyskutuje latami — a tamtejsza ścieżka dźwiękowa przygrywa w domach nawet tych, którzy nie widzieli nawet jednego odcinka. Nic dziwnego, Seatbelts spod okiem Yoko Kanno wykonali kawał dobrej roboty. Wczorajsza krótka zajawka pokazana w ramach imprezy Netflix Gekked wywołała sporo szumu. I choć większość miłośników animowanego serialu z niepokojem wygląda premiery, to najnowsze materiały podkręciły atmosferę. A internet wybucha od dyskusji na temat serialu.

Cowboy Bebop od Netflix. Aktorski serial na podstawie kultowego anime jesienią zadebiutuje na platformie

Miłośnicy japońskiej animacji od lat narzekają na wszelkie adaptacje. Wszystko co zadziało się wokół hollywoodzkiej (w mojej opinii — wcale nie takiej złej) Ghost in the Shell i Battle Angel Alita nie pozostawia złudzeń, że nie będzie to łatwa przeprawa. Ale mimo wszystko przedstawienie aktorów – Johnego Cho (Spike Spiegel), Mustafy Shakira (Jet Black) oraz Danielli Pinedy (Faye Valentine) wypada uroczo. Z pewnością spora w tym zasługa niepowtarzalnej ścieżki dźwiękowej – a teraz już wiadomo, że i za nią odpowiedzialna będzie Yoko Kanno.

Yoko Kanno, the composer behind the iconic soundtrack of the original COWBOY BEBOP anime will be creating the soundtrack for the new Live Action Series. Also confirmed…Cowboy Bebop is coming this Fall. #GeekedWeek pic.twitter.com/6lHZQcoFR6 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021

Cowboy Bebop od Netflixa miał być najpierw filmem. Pierwsze plotki pojawiły się kilka dobrych lat temu, po drodze projekt został oficjalnie potwierdzony — i zapowiedziano go jako serial. Producenci stopniowo odkrywali karty związane z aktorami, ścieżką dźwiękową, a w ubiegłym roku pojawił się nawet oficjalny materiał z serii behind the scenes:

10-odcinkowy sezon serialu ma zadebiutować na Netflixie jeszcze tej jesieni. Na tę chwilę szczegóły nie są znane, nie dostaliśmy też oficjalnego trailera. Nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać.