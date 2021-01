„Aquaman” zniknie z Netflix

Lista filmów znikających z Netflix obejmuje ponad 30 tytułów, a na samym jej początku znajdziemy super produkcję Warner Bros. i DC, czyli film „Aquaman”. Pomimo średniego przyjęcia samego uniwersum DC, niektóre pojedyncze filmy radził sobie całkiem nieźle i wśród znajduje się właśnie ten poświęcony tytułowemu superbohaterowi. To właśnie on z dniem dzisiejszym znika z oferty, więc jeśli chcecie dowiedzieć się, jak się ma jeden z członków Ligi Sprawiedliwości, to macie ostatnią szansę, by to zobaczyć. Pozostałe produkcje to raczej treści skierowane do młodszych widzów, bo lista pełna jest przeróżnych wersji/sezonów „Power Rangers”.

Brak Disney+ oznacza, że omija nas coraz więcej hitów. I starych, i nowych

Power Rangers i Bettleborgs dla najmłodszych na Netflix do końca stycznia

Najlepsze wspomnienia wiążę z początkowymi odcinkami serii, a także nieco późniejszymi, gdy do grona podstawowego składu dołączył zielony i biały wojownik. Niestety, na kolejne edycje już nie nadszedł mój czas, ale z relacji innych wynika, że wśród najnowszych odcinków znajdują się też takie, którym warto poświęcić czas. Czy starsi widzowie, chociażby ze względu na sentyment, powinni dać im szansę? Nie wiem, czy taki koncept będzie do zniesienia, nawet z ogromną dozą nostalgii, ale młodsi widzowie raczej będą się dobrze bawić.

Podobna sytuacja dotyczy „Beetleborgów”, których wspominam niezwykle miło z czasu emisji na Fox Kids i śledziłem ich przygody na bieżąco, niezwykle uważnie, ale w dzisiejszych czasach raczej trudno mi będzie ponowić seans całości. Co innego młodsi widzowie, dla których seria z 1996 może okazać się naprawdę fajną ciekawostką. Ponadto, z Netfliksa zniknie liczący kilkadziesiąt serial „Pablo Escobar, The Drug Lord”, film „Alfa”, kontrowersyjny „Człowiek, który miał być królem polki” oraz dokument „Tajemnice Mosadu”.

Na te nowe filmy w 2021 roku czekam najbardziej

Netflix – co zniknie w styczniu? Lista