Naukowcy wykryli sygnał radiowy z planety spoza naszego układu. Ale nie szykujcie chleba i soli…

Jowisz inspiracją

Na pomysł poszukiwań sygnałów emitowanych przez pola magnetyczne egzoplanet naprowadził naukowców „nasz” Jowisz. Badania fal radiowych wysyłanych przez naszego olbrzyma spowodowały, że naukowcy uznali je, za kolejną metodę mogącą poszerzyć naszą wiedzę o bardzo odległych światach.

Prowadzone dziś badania dotyczą planet podobnych do naszego gazowego olbrzyma, ale astronomowie sądzą, że w niedalekiej przyszłości możliwe będzie badanie także mniejszych, skalistych planet podobnych do Ziemi. Ponieważ pole magnetyczne jest niezwykle ważne dla możliwości wytworzenia się na powierzchni planet warunków zdatnych dla życia i taka „sygnatura” mogłaby pomóc we wstępnej selekcji planet wartych dalszego, dogłębnego badania.

Wyniki do weryfikacji

Kierujący badaniami Jake Turner podkreślił, że wyniki nie są jednoznaczne i planeta wymaga dalszej obserwacji, ale na chwilę obecną obraz przypomina obserwacje poczynione w naszym układzie słonecznym. Oprócz sygnału z Tau Boötes b, zanotowano także, znacznie słabszy, ślad radiowy pochodzący od gwiazdy Titawin (Ypsilon Andromedae) lub egzoplanety potencjalnie ją obiegającej. Ze względu na odległości i czułość radioteleskopu, potrzeba dalszych badań, które pozwoliłyby wykluczyć możliwość zafałszowania wyniku przez sygnał pochodzący z pobliskich gwiazd lub w ogóle innego, nieznanego jeszcze źródła.

LOFAR, dosłownie międzynarodowy

LOFAR to radioteleskop wykorzystujący zjawisko interferencji fal radiowych, pozwalający na dalekie obserwacje przy pomocy fal niskich częstotliwości. Jest to prawdziwie międzynarodowe urządzenie, składające się z 25000 anten rozsianych po całej Europie i połączonych szybką siecią światłowodową. Główne skupisko znajduje się w Holandii, a trzy stacje znajdują się na terenie naszego kraju.

Źródło: [1]