Naukowcy rozpalają “światełko nadziei”. Planeta sposobem na prąd

Szukanie odnawialnych źródeł energii to nadrzędny cel wielu badaczy. W końcu nasza planeta nie jest nieskończenie wielka, a więc i jej zasoby są ograniczone. Do tego już teraz ona nam daje sygnały, że warto zainteresować się sposobem na większe szanowanie tego co na niej już jest. Tym razem poszukano dosłownie w głębi samej planety.

Naukowcy rozpalają “światełko nadziei”. Tak też można stworzyć prąd!

Naukowcy z Princeton University oraz Jet Propulsion Laboratory opracowali metodę pozyskiwania energii elektrycznej z ruchu obrotowego Ziemi, wykorzystując jej własne pole magnetyczne, co może zrewolucjonizować podejście do odnawialnych źródeł energii. Brzmi to jak science fiction, ale to rzeczywistość. Badacze opracowali specjalne materiały, które mogą generować napięcie w odpowiedzi na minimalne zmiany sił działających w wyniku obrotu naszej planety.

NASA

Naturalnie tego typu badanie wymagało specjalnego podejścia, więc zadbano o to, aby warunki były idealne. Żadne dodatkowe czynniki nie mogły wpływać na instrumenty badawcze. Naukowcy więc zeszli pod ziemię – bardzo à propos – do laboratorium pozbawionego okien, cichego oraz o ograniczonej temperaturze,

Eksperymentalne próby laboratoryjne wykazały, że możliwe jest wygenerowanie napięcia rzędu kilku mikrovoltów. Oczywiście to jeszcze za mało, aby zasilić cokolwiek praktycznego, ale już sama koncepcja otwiera drzwi do zupełnie nowych sposobów pozyskiwania energii. Według zespołu badawczego, dalsze prace mogą doprowadzić do znacznego zwiększenia efektywności tego procesu. Jeśli uda się stworzyć bardziej wydajne materiały i zoptymalizować sposób ich wykorzystania.

To, co czyni ten pomysł wyjątkowym, to fakt, że energia obrotowa Ziemi jest stała i przewidywalna. Nie zależy od pogody, pory dnia czy poziomu nasłonecznienia, co odróżnia ją od energii słonecznej czy wiatrowej. Oczywiście skala wykorzystania tej technologii pozostaje na razie kwestią otwartą, ale jeśli uda się ją udoskonalić, może stać się uzupełnieniem dla innych form odnawialnej energii.

Źródło: TechSpot

Więcej: Physical Journals