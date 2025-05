Naukowcy komentują decyzję Trumpa: Stracimy pozycję lidera

NASA może zostać zmuszona do zrezygnowania z kilku kluczowych misji. Jeśli obawy naukowców się potwierdzą, Stany Zjednoczone mogą utracić nie tylko technologiczne przywództwo, ale również wieloletni dorobek badań.

Społeczność naukowa w USA wystosowała apel o wsparcie dla przyszłości badań planetarnych. W obliczu niepewności dotyczącej przyszłego budżetu NASA na rok fiskalny 2026, eksperci przestrzegają przed porzuceniem kluczowych misji naukowych, które mogą zaważyć na globalnej pozycji Stanów Zjednoczonych jako lidera w eksploracji kosmosu.

12 maja przewodniczący grup analizujących i oceniających działania NASA w ramach Planetary Science Division (PSD) opublikowali oficjalny komunikat do członków społeczności naukowej. Apel ten, zatytułowany „Do członków społeczności nauk planetarnych”, to wyraźny sygnał ostrzegawczy wobec planowanych ograniczeń budżetowych. W ocenie sygnatariuszy, rezygnacja z najbardziej ambitnych projektów, takich jak Mars Sample Return, może doprowadzić do oddania pola innym potęgom kosmicznym – przede wszystkim Chinom.

– Porzucenie już rozpoczętych i wysoko zaawansowanych projektów to oddanie przywództwa w ręce innych państw. Nauka realizowana przez NASA zasługuje na pełne wsparcie zarówno społeczności badawczej, jak i opinii publicznej.

– czytamy w liście.

NASA może zostać w tyle

Powodem narastającego niepokoju są zapowiedzi uszczuplenia budżetu, który 2 maja przedstawiła administracja prezydenta. Dokument zawiera jedynie ogólne założenia i zapowiedzi ograniczeń finansowych w zakresie wydatków uznaniowych, w tym poważne cięcia w budżecie Dyrektoriatu Misji Naukowych NASA. Kluczowy projekt dekady, czyli misja zwrotu próbek z Marsa, czyli Mars Sample Return, miałby zostać całkowicie anulowany.

Choć szczegółowe informacje pojawią się dopiero w pełnej wersji budżetu, środowisko naukowe już teraz ostrzega, że dalsze ograniczenia mogą poważnie zahamować rozwój technologii kosmicznych i innowacji naukowych.

W oświadczeniu podkreślono, że badania kosmiczne NASA odgrywają kluczową rolę nie tylko w zrozumieniu historii Układu Słonecznego, ale również w rozwoju innowacji, edukacji i gospodarki. Efekty tych działań wykraczają daleko poza sektor kosmiczny – mają wpływ na przemysł, bezpieczeństwo narodowe i edukację.

Na zakończenie listu autorzy przywołali słowa wybitnego astronoma Carla Sagana: „Odcinanie się od fundamentalnej, napędzanej ciekawością nauki jest jak zjadanie ziarna siewnego – może i będziemy mieli więcej do zjedzenia w przyszłą zimę, ale czym zasiejemy, by przetrwać następne?”

Grafika: depositphotos