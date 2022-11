Astrofotograficzny 2022

Jeśli chodzi o astronomię, ten rok stał pod znakiem pierwszych zdjęć z obserwatorium Jamesa Webba, który krążąc po orbicie halo wokół punktu libracyjnego L2 układu Ziemia - Słońce powoli rozkręca swoje badania naukowe. Pisałem ostatnio choćby o zapierającym dech w piersiach ujęciu Filarów Stworzenia czy wspaniałym zdjęciom Neptuna i jego pierścieni, które dzięki zakresowi obserwacji tego teleskopu pokazały się nam wyraźnie i w zupełnie innym, nomen omen, świetle.

Nowa gwiazda

Teraz pałeczkę, przynajmniej na kilka tygodni, ma szansę przejąć statek kosmiczny Orion, który zbliżył się do Księżyca i przygotowuje się do manewru wejście na bardzo ciekawą orbitę DRO (distant retrograde orbit). Orion ma już też za sobą pierwszy bliski przelot nad powierzchnią Księżyca, statek miał zejść na wysokość 130 km, a niedługo ma zejść na ok. 100.

DCIM100GOPROGOPR1317.

Dzięki temu, że NASA „upstrzyła” Oriona aż 16 kamerami już otrzymujemy właśnie pierwsze wysokiej jakości selfi statku kosmicznego z Księżycem na drugim planie. Już widać, że na wielu osobach, nawet tych nieinteresujących się specjalnie kosmosem, to połączenie urządzenia wytworzonego ludzką ręką i Księżyca, oddalonego setki tysięcy kilometrów od nas, robi duże wrażenia.

W pierwszej partii znajdziemy ujęcia fragmentów Oriona na tle Ziemi oraz całą serię pokazującą proce zbliżanie się do Srebrnego Globu. Na ostatnich, choć wciąż nie są to ujęcia z bliskiego przelotu, powierzchnię naszego satelity widać już z naprawdę dużą dokładnością.

Klasyka i nowoczesność

Trzeba przyznać, że choć projekt SLS / Orion jest do bólu konserwatywny, to od strony dokumentacyjnej NASA bardzo dobrze go przygotowała. Oba urządzenia otrzymały w sumie 24 kamery, z których część została specjalnie zaprojektowana do tej misji, a część to... komercyjne kamerki sportowe, przystosowane przez NASA do działania w niekorzystnych warunkach kosmosu.

DCIM100GOPROGOPR0930.

Podstawowym zadaniem tych pierwszych jest zbieranie ujęć statku w czasie misji, tak aby inżynierowie mogli ocenić pracę interesujących ich elementów statku. Wśród kamer Oriona są też takie, które są elementami jego optycznego systemu nawigacyjnego, pozwalającego wyznaczać jego położenie na podstawie ujęć Ziemi, Księżyca i gwiazd. Pozostałe odpowiadają głównie za dostarczanie nam wspaniałych zdjęć z tej wyprawy.

NASA na konferencji podsumowującej dotychczasowy przebieg misji poinformowała, że rozważy próbę przeprowadzenia transmisji live (oczywiście z opóźnieniem wynikającym z prędkości światła) z przelotu nad powierzchnią. Ujęcia tego typu musiałyby być niższej jakości, ale byłoby to z pewnością wydarzenie pasujące do charakteru naszych czasów. Ujęcia wysokiej jakości (kamerki komercyjne Oriona nagrywają w 4K) wylądują na stronie NASA z opóźnieniem.