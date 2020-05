253 mln USD dostanie firma Dynetics, która pracuje nad lądownikiem ALPACA wspólnie z Sierra Nevada Corporation. Ich podejście jest całkiem inne, lądownik będzie dwuczęściowy, pozwoli na zejście na powierzchnie i ponowny start do orbity transferowej, a do tego będzie najniższy, pozwalając astronautom na bardzo łatwy i szybki dostęp z powierzchni Srebrnego Globu. Ten lądownik będzie przystosowany do lotu rakietą ULA Vulcan. Dynetics nie jest też wcale młodą firmą, współpracuje z NASA od kilku dekad i według Jima Bridenstine’a, wniósł w tym czasie wiele dobrego do różnych projektów agencji.