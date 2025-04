NASA potwierdza datę rzadkiego wydarzenia i gdzie je oglądać na żywo

Dwie astronautki NASA szykują się do swojego spaceru kosmicznego. Będzie to pierwsze wyjście załogi od stycznia, a do tego jedynie piąte w historii, kiedy prace będą wykonywane wyłącznie przez kobiety.

Załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej NASA przygotowuje się do rzadkiego wydarzenia, a dodatkowo takiego, które zmyje niesmak po ostatnim cyrku w wykonaniu firmy drugiego, najbogatszego człowieka na świecie – Blue Origin. Dodatkowo całe wydarzenie będzie można obejrzeć bezpiecznie z domu, podczas gdy astronautki będą spacerować w kosmosie.

NASA potwierdza datę kosmicznego spaceru oraz jak go oglądać

Dwie astronautki NASA przygotowują już swoje skafandry kosmiczne do nadchodzącego wielkimi krokami spaceru kosmicznego. Anne McClain oraz Nichole Ayers wezmą udział w pracach poza bezpiecznym wnętrzem stacji kosmicznej i wykonają pierwsze prace poza jego ścianami od stycznia. Co więcej, będzie to dopiero piąty w historii spacer wykonywany wyłącznie przez załogę kobiet.

Do spaceru pozostało jeszcze trochę czasu, odbędzie się on bowiem dopiero pierwszego maja, czyli astronautki mają jeszcze tydzień czasu na przygotowania, lecz są to prace, które wymagają ogromnego skupienia i sprawdzenia, czy wszystkie elementy skafandrów poprawnie ze sobą współpracują i nie dojdzie do rozszczelnienia. Co, chyba nie trzeba za bardzo tego tłumaczyć, w próżni kosmosu nie byłoby "miłym" doświadczeniem.

McClain i Ayers będą miały za zadanie zainstalować zestaw modyfikacyjny, który umożliwi przyszły montaż siódmego rozwijanego panelu słonecznego orbitującego laboratorium. Przeniosą również antenę, która służy do komunikacji z podchodzącymi i oddalającymi się komercyjnymi statkami załogowymi i towarowymi. Dla pierwszej z wymienionych astronautek będzie to już trzeci spacer w próżni w jej karierze. Cała operacja będzie trwała aż sześć i pół godziny, a będzie można ją oglądać na stronie NASA.

Owa misja jest miłą odmianą po okropnym spektaklu zaserwowanym przez ekipę Jeffa Bezosa w minionym tygodniu. To wtedy on wraz ze swoją narzeczoną i innymi bogatymi celebrytkami jak Katy Perry, zszargały dobre imię prawdziwych astronautek kilkunastominutowym cyrkiem w stanie nieważkości.

Źródło: Digital Trends